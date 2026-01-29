Famositicos indignados por burla de seguidor de Laura Fernández a discapacidad de Álvaro Ramos: esto dicen

Un seguidor de la candidata presidencial Laura Fernández causó muchísima indignación entre conocidos y no conocidos por burlarse de la discapacidad auditiva del también aspirante presidencial Álvaro Ramos, en las afueras de Repretel, durante el debate de este martes.

Hombre se burló vilmente de la discapacidad auditiva de Álvaro Ramos

El ofensivo grito quedó grabado en video

Con bandera, camiseta y stickers del Partido Pueblo Soberano, agrupación que representa a Laura Fernández, el hombre comenzó a gritar a todo pulmón “Álvaro tatareto” en las afueras de las instalaciones de la televisora, ubicadas en La Uruca.

El sujeto coreó durante varias veces la indignante expresión, en un lamentable momento que quedó grabado en un video que circula en redes sociales prácticamente desde la noche del martes.

Varias figuras se han pronunciado en las redes sociales rechazando la vil ofensa de seguidor chavista a Álvaro Ramos. (Instagram/Instagram)

Figuras del espectáculo y los medios reaccionaron con firmeza

Ante lo ocurrido, figuras de la radio, la televisión y la música costarricense alzaron la voz en rechazo a la bajeza con la que el hombre quiso atacar al aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN).

Danny Álvarez: “Así no mae”

El locutor Danny Álvarez fue uno de los primeros en censurar el comportamiento del sujeto, cuyo rostro queda totalmente al descubierto en el video que se viralizó.

“Así no mae, meterse con la discapacidad de alguien no es apoyo electoral. Don Álvaro se nota que es una gran persona y siempre se expresa con respeto y calma hacia los demás. No es justo que esto sea lo que esté recibiendo de ‘ciudadanos’ como este”, criticó El Danny CR, como es más conocido Álvarez, en sus historias de Instagram.

Esta fue la publicación de Zorán en sus historias de Instagram. (Instagram/Instagram)

Zorán calificó la ofensa como humillante

El cantante Zorán también lamentó la vil ofensa hacia el candidato verdiblanco.

“¿Qué tan corriente se tiene que ser para ofender y humillar de esa manera a una persona con discapacidad?”, cuestionó el también maquillista.

Michelle Naranjo lamentó que se manche la fiesta electoral

La experiodista de Teletica, Michelle Naranjo, también se pronunció y expresó que comportamientos como este le quitan el espíritu a la fiesta electoral.

“Estas son las cosas que son inaceptables, le quitan todo lo lindo a estas fechas”, dijo la comunicadora.

Vivian Peraza: “Qué feo ser un ser humano así”

Vivian Peraza, productora de los grandes programas de canal 7, rechazó de plano este tipo de actitudes.

“Qué feo ser un ser humano así”, expresó Peraza.

Michelle Naranjo lamentó que conductas así destiñen la fiesta electoral. (Instagram/Instagram)

Más figuras alzaron la voz con molestia e impotencia

La modelo y excandidata a Miss Costa Rica, Natalia González, no ocultó su enojo por lo sucedido.

“¡Qué impotencia, qué enojo, qué VERGÜENZA dan ellos! Esto es inaceptable”, opinó.

Por su parte, la periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos fue contundente al referirse al sujeto.

“Ojalá que todo el mundo le vea y le conozca a la cara, la falta de educación que tiene este hombre es grandísima”, consideró.

Finalmente, Fernanda Sánchez, modelo y exfigura de Repretel, cuestionó el rumbo que ha tomado la campaña electoral.

“¿Dónde queda la esencia del pura vida cuando lo que se escupe es odio en estas elecciones? ¡Qué pena! Admiración total a don Álvaro porque es un hombre con la inteligencia y la altura humana que muchos desearían tener y no la tienen”, afirmó.

