Randall Rivera adelantó la sorpresa de Repretel para el sábado previo a las elecciones

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, adelantó la sorpresa televisiva que tiene preparada canal 6 para este sábado 31 de enero, víspera de las elecciones presidenciales en Costa Rica.

Rivera hizo el anuncio este martes en plena transmisión del Debate Total de Repretel, encuentro que reunió a ocho de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República.

Repretel realizó este martes del Debate Total con 8 de los 20 candidatos a la presidencia. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El “Debatico”: humor político en plena víspera electoral

La televisora de La Uruca, en conjunto con Pelando el ojo, prepara el “Debatico”, un programa especial de humor que convertirá en parodia el debate presidencial organizado por Repretel y que se transmite este martes.

La transmisión será a las 8 de la noche por canal 6 y estará liderada por Norval Calvo, director de Pelando el ojo, acompañado por los humoristas del programa radial de Monumental.

“Tendremos una sorpresa porque los compañeros de Pelando el ojo prepararon la parodia de este debate en el ‘Debatico’”, afirmó Rivera durante la transmisión.

Pelando el ojo alista una parodia del Debate Total de Repretel y se transmitirá este sábado 31 de enero a las 8 de la noche por canal 6. Fotografía: Archivo LT. (Redes y Cortesía )

Una mirada distinta a la política nacional

Desde Noticias Monumental, su directora, Febe Cruz, también se refirió al espacio especial, destacando el enfoque humorístico con el que se abordará la coyuntura electoral.

“La política es en serio, pero no tanto”, expresó Cruz en referencia al tono del programa.

