El romántico gesto de la esposa de Álvaro Ramos minutos antes del debate de Repretel

El candidato presidencial Álvaro Ramos recibió un romántico y significativo gesto de su esposa, Cristie Castro, minutos antes de iniciar su participación en el debate de Repretel.

Ramos llegó muy bien acompañado a la actividad organizada por canal 6, pero justo antes de ingresar al foro, su esposa le dio un confite de menta, lo persignó y hasta le dio un beso en la boca, en una escena que no pasó desapercibida.

Álvaro Ramos y su esposa Cristie Castro previo al debate de Repretel. Fotografía: Instagram Álvaro Ramos. (Instagram/Instagram)

Un gesto cargado de apoyo y fe

El aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional recibió la muestra de cariño con una sonrisa y mucho amor, para luego ingresar al estudio y participar en el encuentro político de cara a las elecciones del próximo 1 de febrero.

El detalle fue interpretado como una mezcla de apoyo emocional, fe y buenos deseos, justo en uno de los momentos más importantes de la recta final de la campaña.

Quiénes participan en el Debate Total de Repretel

Además de Álvaro Ramos, en el debate de Repretel, titulado Debate Total, participan los aspirantes presidenciales:

Claudia Dobles

Laura Fernández

Natalia Díaz

Eli Feinzaig

Fabricio Alvarado

Ariel Robles

Juan Carlos Hidalgo

Este encuentro es considerado uno de los últimos debates clave antes de que los costarricenses acudan a las urnas.

Álvaro Ramos y su esposa previo al inicio del debate de Repretel. Fotografía: Instagram Álvaro Ramos. (Instagram/Instagram)

Los debates que aún faltan

En la agenda política previo a las votaciones todavía quedan dos encuentros importantes:

Debate del medio digital No pasa nada , este miércoles a las 6:30 p. m.

, este Debate de Teletica, este jueves a las 7 p. m.

Ambos serán determinantes para los votantes indecisos en la recta final de la campaña presidencial.

