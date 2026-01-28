Parodia del debate de Repretel tendrá una sensible ausencia porque en Pelando el ojo nadie lo imita

Repretel le bajará el tono a la campaña electoral y les dará un respiro a sus televidentes en la víspera de las votaciones presidenciales de este domingo 1.° de febrero con el “Debatico”.

El programa se transmitirá este sábado 31 a las 8 de la noche por canal 6 y consiste en una parodia del “Debate Total”, que Repretel y Monumental realizaron en vivo el pasado martes.

El "Debatico" se realizará en el mismo estudio donde se realizó el Debate Total el martes pasado. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un candidato quedará fuera del “Debatico”

Si bien en el encuentro participaron ocho de los 20 candidatos a la presidencia, uno de los aspirantes invitados quedará por fuera de este especial, ya que ningún imitador de Pelando el ojo lo tiene en su “catálogo”.

Precisamente, es el equipo de Pelando el ojo, liderado por Norval Calvo, el que asumirá las imitaciones de los candidatos presidenciales, y aunque el elenco del programa de Monumental es bastante grande, ninguno imita a Juan Carlos Hidalgo.

¿Por qué Juan Carlos Hidalgo no tendrá parodia?

Norval Calvo confirmó a La Teja que el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no tendrá parodia en el “Debatico”, por lo que no lo pudieron incluir.

“A Juan Carlos no lo tendremos, a él no lo hemos imitado. Lo que pasa es que él no tiene una voz como muy característica”, explicó Calvo, quien moderará el “Debatico” con su personaje de Camelia Llanta, parodia de la periodista Amelia Rueda.

Sharom Mendoza imitará a Laura Fernández y Natalia Díaz en el Debatico. (Instagram/Instagram)

Algunos humoristas imitarán a más de un candidato

Calvo explicó que algunos imitadores del programa asumirán la parodia de más de un candidato presidencial, ya que hacen varias voces.

Entre esos casos mencionó el de Sharom Mendoza, quien imita a Laura Fernández y Natalia Díaz, y el de Joseph Arguedas, a cargo de Álvaro Ramos, José Aguilar Berrocal y Ariel Robles.

Berrocal no participó en el debate de Grupo Repretel, pero sí tiene imitación en el programa de Norval Calvo, de ahí que él sí será parte de los “participantes”.

A la aspirante Claudia Dobles la imitará Sonia Morales, el último fichaje que hay en el elenco de Pelando el ojo. Fabricio Alvarado será imitado por Marvin Ballestero y Eliécer Feinzaig, por Gustavo Ramírez.

Invitados especiales e infiltrados

Además de esas parodias, en el “Debatico” habrá invitados especiales y algunos infiltrados, todos parodias de figuras del medio, la sociedad y la política nacional e internacional.

Norval Calvo mencionó que Víctor Carvajal (imitación de Edson Picado) será el reportero y quien recibirá a los “candidatos”.

Joseph Arguedas será quien imite a Álvaro Ramos en el Debatico. (Instagram/Instagram)

Doña Merry (personaje de Roque Ramírez) estará entre el público, donde también habrá infiltrados como Rodrigo Chaves, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, todos en su versión humorística.

¿Cómo nació la idea del “Debatico”?

“La idea del ‘Debatico’ salió de una reunión entre Randall Rivera (director de Noticias Repretel), Febe Cruz (directora de Noticias Monumental) y yo. Randall me externó la idea y, tomando en cuenta que en Pelando el ojo tenemos prácticamente todas las imitaciones de los candidatos principales, la aceptamos”, afirmó Calvo a este medio.

Norval explicó que el “Debatico” será una parodia que reunirá lo más llamativo del “Debate Total” y de otros debates que se han realizado a lo largo de la campaña electoral.

Para hacerlo más cercano a la realidad, el programa se transmitirá desde el mismo set del debate original, que es el principal estudio del canal 6.

“Cada imitador vio el debate por aparte y vamos a sacar las cosas más jocosas con el proceso de improvisación de cada uno de los humoristas. Tenemos una guía nada más, pero cada humorista hace su imitación y le mete los diálogos vacilones que a cada uno le corresponden”, explicó.

No es la primera vez que Pelando el ojo parodia un debate presidencial; ya lo han hecho en el pasado, pero sí es la primera vez que esa versión humorística llegará a la televisión abierta.

Norval Calvo destacó que en Pelando el ojo han entrevistado a varios candidatos a la presidencia a lo largo de esta campaña electoral. En la fotografía con Ariel Robles. (Instagram/Instagram)

El principal reto: la caracterización

Norval confesó que el principal reto de televisar el “Debatico” es la caracterización visual de los personajes.

“Hay personajes que son imposibles de caracterizarlos visualmente, pero con solo la imitación, los diálogos, las voces y algunos elementos como pelucas, ahí se hace humor”, reveló.

Un respiro en una campaña tensa

Calvo destacó que el Debatico representa una válvula de escape en medio de una campaña electoral que calificó como tensa y convulsa.

“Esto viene a suavizar un poco el clima de tensión y el ambiente electoral, que en algunos momentos se ha visto rígido. Meterle humor ayuda mucho”, aseguró.

“Un día antes de las elecciones, la gente tendrá un panorama más vacilón y jocoso con este humor a nuestro estilo”, añadió.

El “Debatico” tendrá una duración de una hora, sensiblemente menor a lo que duró el Debate Total, que rozó casi las tres horas.