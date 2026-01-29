Deportes

Jafet Soto y su poderoso mensaje de cara a las elecciones: “seamos los buenos, no malos”

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana hizo un poderoso llamado a las urnas, a unos días de celebrarse las elecciones nacionales

Por Yenci Aguilar Arroyo

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana hizo un poderoso llamado a las urnas, a unos días de celebrarse las elecciones nacionales.

Este jueves, el Club Sport Herediano compartió un video en sus redes sociales, en donde Soto invita a la ciudadanía para que vaya a votar, este domingo 1° de febrero.

21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto hizo un poderoso llamado para acudir a votar, este domingo 1° de febrero. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El mensaje de Jafet Soto

Soto, exjugador del Team y técnico nacional dijo en su mensaje:

“Este domingo, seamos todos buenos, no malos, todos tenemos la obligación de salir a votar.

“Los invito a votar, metámosle un gol al abstencionismo”.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

