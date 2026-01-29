Jafet Soto y su poderoso mensaje de cara a las elecciones: “seamos los buenos, no malos”

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana hizo un poderoso llamado a las urnas, a unos días de celebrarse las elecciones nacionales.

Este jueves, el Club Sport Herediano compartió un video en sus redes sociales, en donde Soto invita a la ciudadanía para que vaya a votar, este domingo 1° de febrero.

Jafet Soto hizo un poderoso llamado para acudir a votar, este domingo 1° de febrero. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El mensaje de Jafet Soto

Soto, exjugador del Team y técnico nacional dijo en su mensaje:

El mensaje de Jafet Soto de cara a las elecciones

“Este domingo, seamos todos buenos, no malos, todos tenemos la obligación de salir a votar.

“Los invito a votar, metámosle un gol al abstencionismo”.