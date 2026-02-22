“Solo así pueden”: jugador de Alajuelense estalla por el arbitraje del clásico

El clásico de este sábado entre Alajuelense y Saprissa acabó con mucha polémica, la cual generó sendos reclamos por parte de los jugadores rojinegros tras perder 2 por 1.

Alejandro Bran fue uno de los jugadores manudos que se quejó del penal que no pitaron a Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Los erizos reclamaron un penal por un agarrón dentro del área sobre Anthony Hernández en el último minuto del partido. Las tomas de la jugada muestran que sí hay un jalón sobre el manudo, algo que incluso reconocieron en la transmisión de FUTV.

Reclamo por penal en el último minuto

Tras terminar el partido, los futbolistas del campeón nacional salieron muy enojados, según se ve en diversos videos que publicaron los medios cuando estos empezaron a entrar al camerino del equipo visitante en el estadio Ricardo Saprissa.

Uno de los que no se contuvo fue el volante Alejandro Bran, quien dijo cuando estaba pasando frente a la prensa, antes de entrar al vestidor:

“Ayyy mae, solo así pueden”

Una frase que dejó claro el malestar rojinegro tras la derrota en Tibás.

Posteriormente, se escucha desde dentro del camerino:

“Qué descaro, mae, son dos penales, esto no puede ser”

Además de varios insultos producto del enojo.

#LDA❤️🖤 | "Solo así pueden, es un descaro, dos penales", las palabras de Alajuelense al ingresar al camerino. 🔥🦁 pic.twitter.com/w3wnax8eI2 — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) February 22, 2026

No es la primera jugada que reclamaron

Los erizos también reclamaron el penal que no les sancionaron en el juego ante el Herediano, ya que mediante un video desde un ángulo detrás del marco, muestra un agarronazo sobre Ángel Zaldívar por parte de Keyner Brown.

La molestia en la Liga no es solo por el clásico, sino por lo que consideran una reiteración de decisiones arbitrales que los han perjudicado en partidos clave.