Jorge Martínez tuvo que dar explicaciones sobre las tomas del VAR tras posible penal no pitado a Alajuelense

El clásico cerró muy caliente y polémico por una jugada que pudo ser penal a favor de Alajuelense sobre Saprissa, pero que no se pitó ni con el VAR.

Ante la polémica determinación del VAR, Jorge Martínez salió a exponer su versión sobre la toma detrás de la portería en la que parecía que había penal para los manudos, pero no se señaló.

El final del clásico estuvo lleno de polémica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Aquí es un tema de que esta toma la mostramos al final, pero esto lo vieron en tiempo real en el VAR y no invitaron a Keylor Herrera a revisarla, luego el pitazo final y con ello el 2-1 con lo que Saprissa venció a Alajuelense”, explicó Jorge tras la polémica determinación.

Los tibaseños ganaron 2-1 con un segundo gol en el que el VAR sí intervino para pitarle un penal a los locales; sin embargo, en esa acción final en el área morada no pasó a más y con ello Alajuelense cayó en el compromiso disputado en la Cueva.