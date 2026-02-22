Luis Paradela regresó por la puerta grande a los clásicos

Luis Javier Paradela regresó por la puerta grande al Deportivo Saprissa, ya que le marcó a la Liga Deportiva Alajuelense en el mismo marco en que también les marcó a los manudos en aquella final con la que los morados conquistaron la copa 40 en el histórico tetracampeonato.

El cubano logró meterse entre los centrales rojinegros, luego de un centro de Mariano Torres, por el sector de la derecha, para meter un remate de cabeza imposible para el arquero Washington Ortega y con ello sentenciar el primer tanto del clásico disputado en la Cueva.

21/02/2026 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. Nueva edición del clásico del fútbol costarricense. El Deportivo Saprissa recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la Jornada 8, Torneo de Clausura, Liga Promérica 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gol de Luis Javier Paradela fue una especie de regreso en el tiempo para los de Tibás y les permitió volver a ilusionarse con la vuelta de uno de sus mimados de la afición morada.

“Bonito, hace rato que queríamos ver el estadio así. Los clásicos son importantes siempre, agradecido con esta afición y con todo el esfuerzo del equipo en la cancha”, dijo en FUTV.

“Sabíamos que era un partido difícil que había que tener paciencia, mover la pelota. En esta cancha somos fuertes”, acotó el cubano.

El Ricardo Saprissa tuvo un ambientazo en el clásico (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Paradela fue claro sobre la importancia de ganarle de nuevo a la Liga.

“Sabemos la clase de partido que es este, lo que significa, la inyección de ánimo que otorga y, por dicha, pudimos cortarles esa racha”, mencionó el delantero.

Los tibaseños acabaron llevándose el clásico sobre el vigente campeón nacional 2-1 y con ello lograron romper una racha de ocho encuentros sin poder derrotar a los liguistas, ya que el 2 de noviembre del 2024 fue la última vez que les ganaron, en esa oportunidad con un contundente 3-0 sobre una Liga dirigida por Alexandre Borges Guimaraes.