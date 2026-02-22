Esta fue la canción con la que Hernán Medford se motivó minutos antes del clásico

Hernán Medford llegó más que motivado al estadio Ricardo Saprissa para enfrentar a Alajuelense en el clásico nacional. La Teja logró captar en una fotografía el momento exacto en que el técnico morado calmaba los nervios escuchando una canción que pocos imaginaron.

Se trataba de “Boogie Oogie Oogie”, éxito de A Taste of Honey lanzado en 1978, (aunque él escuchaba la versión que fue remasterizada en el 2004) una pieza potente que mezcla el disco con el funk y que invita a disfrutar el momento y dejarse llevar por el ritmo.

Hernán Medford fue captado escuchando música antes del clásico. fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Un clásico disco para un clásico nacional

La canción, convertida en himno de las pistas de baile, tiene un mensaje claro: soltarse y disfrutar.

“Escucha la música y deja fluir tu cuerpo. Cuanto antes empecemos, más tiempo tendremos el ritmo”, dice parte de la letra, una frase que parece encajar perfecto con la intensidad previa a un clásico.

Medford, conocido por su carácter fuerte y competitivo, mostró así un lado más relajado antes de su primer clásico en esta nueva etapa como entrenador del Saprissa.