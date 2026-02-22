Teleguía Deportes

Esta fue la canción con la que Hernán Medford se motivó minutos antes del clásico

El técnico del Saprissa fue captado por La Teja escuchando un icónico tema antes de enfrentar a Alajuelense en su nueva etapa como timonel morado.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Hernán Medford llegó más que motivado al estadio Ricardo Saprissa para enfrentar a Alajuelense en el clásico nacional. La Teja logró captar en una fotografía el momento exacto en que el técnico morado calmaba los nervios escuchando una canción que pocos imaginaron.

LEA MÁS: ¿Peligra el clásico? Así están las condiciones climatológicas en Tibás previo al partido entre Saprissa y Alajuelense

Se trataba de “Boogie Oogie Oogie”, éxito de A Taste of Honey lanzado en 1978, (aunque él escuchaba la versión que fue remasterizada en el 2004) una pieza potente que mezcla el disco con el funk y que invita a disfrutar el momento y dejarse llevar por el ritmo.

Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Hernán Medford fue captado escuchando música antes del clásico. fotografía: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Un clásico disco para un clásico nacional

La canción, convertida en himno de las pistas de baile, tiene un mensaje claro: soltarse y disfrutar.

“Escucha la música y deja fluir tu cuerpo. Cuanto antes empecemos, más tiempo tendremos el ritmo”, dice parte de la letra, una frase que parece encajar perfecto con la intensidad previa a un clásico.

LEA MÁS: Hernán Medford no se guardó nada para buscar por fin ganarle a Alajuelense

Medford, conocido por su carácter fuerte y competitivo, mostró así un lado más relajado antes de su primer clásico en esta nueva etapa como entrenador del Saprissa.

“Boogie Oogie Oogie” fue la canción elegida por el técnico morado.
“Boogie Oogie Oogie” fue la canción elegida por el técnico morado. (Captura/Captura)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseHernán MedfordNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.