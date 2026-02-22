Hernán Medford no se guardó nada para buscar por fin ganarle a Alajuelense

Hernán Medford no se guardó nada en su regreso a los clásicos nacionales y lanzará a la cancha lo mejor que tiene disponible para vencer a Alajuelense.

Hernán Medford mandó lo mejor que tenía disponible para juego ante Alajuelense (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Pelícano usará a Abraham Madríz en el arco con Tomás Rodríguez, David Guzmán, Kendall Waston, Sebastián Acuña, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerald Taylor y el capitán de Saprissa, Mariano Torres.

Los morados buscan acabar con una racha de ocho clásicos sin derrotar a los manudos, siendo el 2 de noviembre del 2024 la última victoria morada, precisamente en el estadio Ricardo Saprissa, con un contundente e inapelable 3-0 en esa noche.