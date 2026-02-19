Hernán Medford confirma baja muy sensible para Saprissa de cara al clásico

Joseph Mora ha sido un jugador muy regular en el Saprissa por la banda izquierda en el último tiempo con los morados; sin embargo, Hernán Medford confirmó que no estará para el duelo de este sábado ante Alajuelense.

“Todavía no está; el golpe que tuvo, imagínense que todavía tiene una pequeña inflamación, pero eso se lo puede detallar el doctor, pero no está”, afirmó Medford.

Joseph Mora será baja para el clásico del sábado ante Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Según el Pelícano, al lateral izquierdo tibaseño aún le faltan al menos unas cuantas semanas para poder volver a las canchas.

“Por lo menos para al menos 15 días no lo veo que esté todavía”, aseguró Hernán en conferencia de prensa.

El futbolista morado fue titular en todos los compromisos hasta el momento que se lesionó durante la etapa inicial del partido contra San Carlos semanas atrás en la Cueva.

Hernán Medford confirmó la baja de Joseph Mora para el clásico (Jose Cordero/José Cordero)

Mora jugó todos los minutos en la primera fecha ante Puntarenas, lo mismo en la segunda jornada ante Herediano en Santa Bárbara.

En la visita a Sporting por el tercer partido del Clausura 2026, jugó todos los minutos; sin embargo, en la fecha cuatro ante Cartaginés, salió de variante al medio tiempo, hasta sufrir la lesión en el duelo ante los norteños, todos estos encuentros por el certamen nacional.

Los tibaseños reciben al campeón nacional, Alajuelense, este sábado a las 8 de la noche en el Ricardo Saprissa con la ausencia de su lateral izquierdo estelar y probablemente su puesto lo ocupará Jorkaeff Azofeifa.