Hernán Medford se incomoda y responde así al ser consultado sobre Óscar Ramírez

Al parecer, a Hernán Medford no le gustó mucho la pregunta que le hizo un periodista durante la conferencia de este jueves, previo al clásico, sobre el trabajo táctico de Óscar Ramírez.

“Le voy a aclarar algo que ojalá lo retenga todo el mundo: Saprissa tácticamente también trabaja bien. Me está insinuando que solo Óscar trabajó lo táctico, ¿y Saprissa no trabaja en lo táctico?

“Lo hubiera invitado al entrenamiento para que vea lo táctico, cómo lo trabajamos; ¿sabe qué es táctica? Táctica son los movimientos que tienen que hacer los jugadores para contrarrestar o para atacar a un rival; entonces no solo Osquitar trabaja lo táctico", reclamó el Pelícano.

Hernán Medford se molestó con periodista ante consulta acerca de la táctica con respecto a Óscar Ramírez (Jorge Navarro y Rafael Pacheco/Composición en canva)

“Nosotros trabajamos táctica dos o tres veces por semana, dividimos los equipos, porque Segura trabaja lo defensivo, yo lo ofensivo; después unimos al equipo y yo hago trabajo total táctico. Entonces espero que le haya preguntado eso a Óscar. ¿Usted le preguntó eso a Óscar sobre qué van a hacer con la parte táctica de Saprissa? Es que parece que solo Osquitar trabaja en lo táctico, entonces le hago la pregunta (al periodista): ¿usted le preguntó sobre lo táctico de Saprissa? Ah, bueno, pregúnteselo”, añadió.

El Pelícano aseguró que no solo él, sino Vladimir Quesada, anterior al cargo del banquillo morado, también trabajaba mucho la táctica.

Medford explicó que no solo Ramírez trabaja táctica que en Saprissa también y de gran manera (Rafael Pacheco Granados)

“Saprissa trabaja muy bien lo táctico conmigo, lo trabajaba con Vladimir y con Jeaustin y aquí se trabaja bien lo táctico también. Eso es una para que tire, porque me gusta que seamos parejos en esa parte. Aquí se habla mucho, pero nosotros trabajamos táctica, balón parado, sistemas”.

“Aquí a las ocho de la mañana estaban los jugadores viendo los movimientos de Alajuela, y yo les enseñé el partido de Liberia para ver los movimientos tácticos que tuvimos, lo bueno y lo malo; aquí trabajamos a un nivel top, no se le olvide. Aquí se trabaja excelente en lo táctico; luego el jugador eso sí debe llevarlo a la cancha”, acotó.

Saprissa y Alajuelense se verán las caras este sábado a las 8 de la noche en la Cueva.