Tenso momento en vivo: José Eduardo Mora encara a periodista con un tajante “No me baje el piso”

José Eduardo Mora le respondió a periodista en vivo diciendo que no le bajaran el piso (IG José Eduardo Mora/IG José Eduardo Mora)

José Eduardo Mora llegó este jueves eufórico al programa de Tigo Sports Radio luego del empate sin goles entre Cartaginés, equipo del que es aficionado y el Vancouver Whitecaps, y ante comentarios de otros panelistas, el comunicador fue tajante.

A Morita no le cuadró para nada que le dijeran que el club brumoso fue mezquino en su planteamiento, cuando sus compañeros lo vieron más excitado de la cuenta, lo mandaron a tomarse un técito de tilo o un poquito de agua para que se tranquilizara.

José Eduardo Mora le dijo a Adriana Rivera que no le bajara el piso en pleno programa en vivo (Pantallazo Tigo Sports Radio/Pantallazo Tigo Sports Radio)

En ese momento fue que entró Adriana Rivera e hizo un comentario al que José Eduardo respondió con tono fuerte.

“Cuando Morita está dando sus argumentos, hay que venir tranquila y agachadita”, dijo la periodista, algo a lo que Mora de un solo saltó respondió.

LEA MÁS: Thomas Müller puso el Fello Meza a sus pies y no necesariamente por lo que hizo en la cancha

“Pero no me baje el piso porque yo me preparo muy bien para venir a este programa; o sea, yo no me quedo durmiendo en la casa, me he preparado media vida para estar sentado aquí con toda humildad; perdón, pero lo que he aprendido en la vida nadie me lo ha regalado, son horas dedicadas al estudio, así que pido respeto”, mencionó el periodista.

Como el ambiente en el programa estaba caldeado, mejor sus compañeros cambiaron el tema y hasta le pidieron respirar profundo, pues no tenía ni pies ni cabeza el reclamo de Mora a su colega ya que ella apenas venía llegando. Es decir, llegó en el peor momento y le tocó el “ocho”.