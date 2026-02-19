Kevin Briceño lanzó un dardo a Tigo en sus propios micrófonos tras el empate de Cartaginés en Concacaf

El arquero del Cartaginés, Kevin Briceño, no se mordió la lengua y aprovechó para lanzarle un dardo a Tigo en plena zona mixta y en los propios micrófonos del canal luego de la igualdad sin goles de Cartaginés ante Vancouver.

Kevin Briceño le lanzó un dardo directo a Tigo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ahí en Tigo sus compañeros muchos dijeron que nos iban a golear y algo así me pareció ver; entonces los partidos se tienen que jugar, a veces entre nosotros nos damos muy duro, nos menospreciamos y bueno, hoy nos demostramos a nosotros como equipo que podemos competir, obviamente desde nuestra forma”, expresó el guardameta en zona mixta.

Cartaginés supo cómo defender el cero a cero y como no le metieron gol de visita, se ve una luz de que algo podría hacer en el partido de vuelta, pues con un empate con goles clasificaría a la siguiente ronda.

Los blanquiazules se preparan ahora para recibir a Liberia y luego devolverle los honores en Canadá al Whitecaps el próximo miércoles.