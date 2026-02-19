Futbolista tico que se viralizó por pedirle matrimonio a su novia en estadio, rompió con ella tres días después

El futbolista costarricense Derrikson Quirós, jugador del Xelajú de Guatemala, sorprendió a todos este miércoles por la noche al publicar en sus redes sociales que rompió el compromiso que adquirió con su novia, Wendy Nicolle, hace apenas tres días.

Derrikson Quirós le pidió matrimonio a su novia apenas el domingo, (instagram )

La propuesta que se volvió viral en el estadio Mario Camposeco

El domingo por la noche se viralizó el momento cuando el tico le propuso matrimonio públicamente a su pareja en la cancha del estadio Mario Camposeco en Xelajú.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa cuando el volante se acerca, se arrodilla y saca el anillo. Segundos después, sellaron el momento con un beso que desató aplausos, pues ella aceptó la propuesta.

La escena tuvo repercusión en medios chapines y ticos y todo parecía en orden, hasta que este miércoles Quirós confirmó que las cosas acabaron muy pronto.

El mensaje de Derrikson Quirós confirmando la ruptura

“Sí, es cierto que mi relación (Compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez”.

“No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí.

“Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias”, fue todo lo expresado por el jugador.

Ella por su parte, también compartió una imagen que dice: Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio", dejando claro el proceso que atraviesa.

Derrickson Quirós confirmó que acabó con su noviazgo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El presente del jugador en el Xelajú

Derrikson Quirós llegó al Xelajú en julio del 2025, tras militar en Costa Rica en equipos de Liga de Ascenso como Limón BS, Municipal Desamparados y Uruguay de Coronado, entre otros.