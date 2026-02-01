Exjugador de Alajuelense, Johnny Cubero, dejó un trabajo soñado por muchos para seguir su corazón

Johnny Cubero vive muy tranquilo entre sus empresas y siguiendo a Alajuelense, el equipo de sus amores. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Trabajar en el fútbol y ocupar un puesto gerencial en un equipo importante de Centroamérica donde se ganan títulos, podría ser el sueño de muchos; ese es el que cumplía en Guatemala el exjugador costarricense Johnny Cubero.

El exgoleador de Alajuelense y San Carlos en el fútbol de Costa Rica fue el gerente deportivo del Xelajú de Guatemala hasta que, en junio del 2025, renunció a su cargo, pero no para ir por otra oferta de trabajo, sino para volver a Costa Rica a cumplir una ilusión.

Del despacho en Guatemala a los fogones en Grecia

Para quienes han pasado por el verde, quedarse en el deporte suele ser un paso natural sin embargo cuando Cubero tuvo que escoger, le quedó claro por cuál opción irse.

Johnny regresó a Tiquicia para atender en Grecia su restaurante, un negocio al que le ha metido mucho cariño y que ha crecido bastante y cuando este le empezó a pedir más tiempo debió elegir entre un trabajo y el sitio que es suyo y que levantó por su cuenta.

La Teja habló con el exjugador, nos habló sobre su vida y el peso de aquellas decisiones.

Cubero tiene diez años con el establecimiento, el cual se llama Sal y Pimienta, se ubica en esta bella zona de Alajuela y luego se diversificó en otras áreas afines, donde crece día con día.

“Tengo compromisos adquiridos con mi restaurante, tengo un catering service, alquilo equipo inmoviliario, con cosas con las que tengo que enfocarme en estar en nuestro país y ya se me complicaba estar yendo cada mes a Guatemala, tenía que estar doce días y se me estaba complicando un poquito la situación y por eso decidí renunciar”, explicó.

El restaurante de Johhny Cubero está ubicado en Grecia. (Cortesía/Cortesía)

Cubero entonces se fue por cuidar la economía familiar y su patrimonio sobre otro trabajo muy demandante que también exige mucho tiempo.

“El negocio va muy bien, porque además del catering y el restaurante también tengo parrillada; gracias a Dios es algo que me genera mes con mes y fue parte del porqué decidí no volver a Guate. No se puede dejar solo algo que vienes construyendo por tanto tiempo”.

La mentalidad de empresario después del fútbol

La vena de empresario y negociante es algo que trae, reconoce le encanta ese mundo y siempre anda buscando cómo innovar.

“Uno, después del fútbol, tiene que tener claro lo que va a hacer. Lo más importante es expandir la mente para ver qué te genera ganancias para el futuro y así alcanzar esa solvencia.

Vos, como futbolista, te acostumbrás a tener una vida buena, bonita, y después de que dejás de jugar fútbol, querés seguir viviendo igual”, explicó.

Como buen empresario, Cubero se mete de lleno en su negocio, se arrolla las mangas y hace lo que tenga que hacer, desde cocinar, hacerle el salón, salir con el catering service, lo que haga falta.

El parrillero del camerino ahora es parrillero profesional

Johnny Cubero está feliz de la vida cocinando en su restaurante. (Cortesía/Cortesía)

“En el restaurante tenemos 56 platos diferentes, un amplio menú para toda la familia, si el niño quiere una hamburguesa, la esposa quiere una pechuga en salsa de hongos, el marido un corte de carne y otro quiere un espagueti, se los hacemos. Es muy variado”.

La cocinada además es un tema que le gusta bastante desde siempre, cuando era futbolista, era el quien se ponía con la parrilla para el deleite de sus compañeros.

“Me encantan los cortes de carne como el rib eye, el churrasco y el lomo. También los espaguetis con camarón, pero la especialidad de la casa son las fajitas jalapeñas; son muy buscadas por la gente.

“A mí siempre me gustó parrillar con los compañeros, cuando se hacían, generalmente al que le tocaba era a mí y por eso ya después pasé a hacerlo profesionalmente. Esto es todo un arte, hay que tener mucha paciencia, muchos tips y muchos secretos para que las cosas salgan bien”, explicó.

El restaurante de Johnny Cubero tiene además un ambiente muy acogedor. (Cortesía/Cortesía)

Quince años en Guatemala y un amor por Xela

Johnny estuvo quince años en el fútbol chapín, la mayoría con el cuadro chivo, club en el que se retiró. Es una liga, en la que rescata, le fue muy bien, en la que ganó títulos globales e individuales como goleador del campeonato.

“Mi vida en Guatemala la disfruté mucho, lo pasé muy bien y allá estaba tranquilo porque también es un equipo que amo con el corazón, como lo es Xela”, agregó.

La pasión por el fútbol sigue intacta

Del fútbol no está totalmente alejado, le gusta visitar el Estadio Alejandro Morera Soto de vez en cuando y hasta dirige la filial de LD Alajuelense en Palmares, porque esa pasión, tampoco se olvida.