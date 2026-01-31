Machillo Ramírez adelantó la decisión que tomó para el partido del martes entre Alajuelense y Liberia

Alajuelense jugará el próximo martes ante el Municipal Liberia por los cuartos de final del Torneo de Copa 2025-2026, un partido más a un calendario muy saturado, pero ante eso Óscar Ramírez tiene un plan.

Óscar Ramírez explicó su estrategia para el torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

El Torneo de Copa como banco de pruebas

El entrenador rojinegro indicó que usará ese partido y ese torneo para darle rodaje a los futbolistas que han jugado menos y descanso a aquellos que han tenido mayor carga.

El juego contra los pamperos tendrá una combinación de suplentes y jóvenes, quienes están pulseando minutos en el once, con el objetivo adicional de cumplir las normas del certamen.

Ramírez explica la estrategia

“Vamos a ver cómo manejamos este Torneo de Copa, creo que la gente que ha venido jugando menos sea la que tenga mayor participación y a los que vienen siendo la base, les vamos a meter carga de entrenamientos y tal vez nos sirva por alguna emergencia, estar en el banco por si los necesitamos”.

“Vamos a trabajar con la gente que va a participar en ese partido de una forma y con los otros les vamos a meter carga, esperando el partido ante Herediano ya por campeonato, con buena carga y un poco más sueltos los muchachos”.

Suplentes como José Alvarado, podrían jugar en el torneo de Copa ante Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

Reglamento obliga a balancear planillas

Según el reglamento de competición, cada club deberá completar un mínimo de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Quienes no cumplan con esta norma perderán el partido.

Otro detalle clave es que los equipos no podrán tener menos de seis jugadores inscritos de la primera división antes del inicio o durante el compromiso; de lo contrario, el partido se detendrá, lo que obliga a los técnicos a equilibrar cuidadosamente sus planillas.

