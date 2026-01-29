Tristan Demetrius ya podría haber definido su camino tras quedar sin opciones de jugar en Alajuelense

El futuro de Tristan Demetrius es un tema que quedó en el aire tras quedarse sin opciones de jugar en Alajuelense, al agotarse las plazas de extranjeros en el club.

El delantero haitiano de 20 años jugó los primeros cuatro partidos de los manudos este torneo e incluso fue titular ante el Cartaginés; sin embargo, tras la llegada del argentino Malcom Pilone, se quedó sin espacio al llenarse los cinco cupos disponibles para foráneos.

Tristan Demetrius podría irse a otro club de la primera división.

La postura del club y el proceso formativo

El joven no estaba inscrito con el primer equipo, por lo que los erizos simplemente pueden dejar de utilizarlo sin inconveniente; sin embargo, aquí surge el dilema: ¿qué hacer con él?

“Tristan está registrado en la Sub-21 y nosotros habíamos dado la oportunidad de que pudieran subir. Es un tema que lleva casi siete meses. Él sigue en un proceso de crecimiento en el club”, explicó Carlos Vela, gerente deportivo manudo.

Guadalupe FC aparece como opción

El periodista Kevin Jiménez afirmó este miércoles que ya hay un acuerdo entre Alajuelense y Guadalupe FC para llevarse a préstamo al jugador por este torneo y que solo hacen falta definir detalles para cerrar el trato.

Alajuelense podría enviar a Tristan Demetrius a préstamo a Guadalupe.

Dejar ir a Demetrius por un torneo en el que no puede jugar con la Liga podría ser la solución más sencilla para todos. Los erizos, eso sí, tienen claro que lo quieren de vuelta.

“Nosotros siempre hemos estado pensando en él a mediano y largo plazo. En este caso, pues se toman decisiones”, agregó Vela.

El Alto Rendimiento pierde fuerza

La opción de que siga jugando en el Alto Rendimiento manudo, luego de que ya ha tomado ritmo en primera división, es algo que perdió fuerza pensando en el crecimiento del muchacho.

