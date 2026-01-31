Fin del contrato de Joel Campbell se acerca e ídolo de Alajuelense es muy claro en cuál decisión tomaría él

Joel Campbell acabará su contrato con Liga Deportiva Alajuelense en junio, así de rápido pasaron tres años, luego de que los erizos dieron un bombazo para traerse al seleccionado nacional.

Aunque aún faltan unos meses para acabar su ligamen, las preguntas sobre qué pasará con él ya se asoman, ¿Renovarán o no el contrato? ¿Vale la pena seguir juntos?

Joel Campbell termina su contrato con Alajuelense en junio. (Jose Cordero/José Cordero)

En la afición, por lo visto en redes sociales, las opiniones se dividen sobre seguir o no, pero a nivel de referentes manudos e ídolos como Pablo Izaguirre, la tienen muy clara.

La postura de un referente manudo

El argentino fue claro que si de él dependiera, renovaría a Campbell pese a que el jugador no ha logrado llegar a su mejor rendimiento en el León.

“Joel llegó a la Liga con unas expectativas muy altas por la clase de jugador que es y estamos claros que le ha costado su tiempo en el club por diferentes razones, le ha costado mantener una regularidad en 20 partidos por así decirlo, le ha costado mucho”.

“La Liga es un equipo de mucha competencia en el que los resultados también mandan, pero a mi opinión, yo me dejaría un jugador como Joel”, comentó.

Más allá del salario, el aporte deportivo

Izaguirre no analiza el tema de si es rentable o no tenerlo, entrar en temas como su salario, el cual públicamente no se conoce, pero en lo deportivo le parece todavía podría aportar y que alguien de su nombre y jerarquía todavía impone.

Pablo Izaguirre aboga por la continuidad de Joel Campbell en Alajuelense. (Jose Cordero)

“No sé por cuanto tiempo más me lo dejaría, pero sí lo mantendría por un tiempo más, vienen cosas importantes para el club y siempre tener un jugador de esa jerarquía en el plantel es importante”, comentó.

¿Qué ve Izaguirre en Joel Campbell?

¿Qué le ha visto Pablo a Joel para querer conservarlo pese a todos esos detalles? Es una pregunta que le hicimos.

“Cuando entra Joel hace cosas diferentes, como el pase que pone el otro día para que haga el gol Badilla, es un jugador que sabe cubrir bien el balón y que los rivales lo respetan, son cosas que te hacen pensar en renovarlo”, destacó.

La decisión también pasa por el jugador

Para el Che, hay que ver también qué le ofrece el equipo a Joel y si este está interesado en continuar o incluso si quisiera seguir o no con el equipo.

“Es importante saber qué quiere Joel, si quiere quedarse un tiempo más con la Liga o tiene expectativas de ir a otro lado a probar cosas nuevas, pues aún considera que está para nuevos retos”, dijo.

Postura del cuerpo técnico

En el equipo aún no hablan del tema de manera muy concreta. Wardy Alfaro, asistente técnico de Óscar Ramírez, destacó que es un jugador que siempre suma muchísimo, pero que el tema de renovaciones y negociaciones pasa por la gerencia deportiva.

Este torneo el club incluso le dio el número diez, como parte de los incentivos y motivaciones para que despliegue su mejor versión.