Esposa de Joel Campbell se quitó el filtro y habló claro sobre su cuerpo

Fernanda Mora, esposa del futbolista Joel Campbell, volvió a ganarse el aplauso de muchas de sus seguidoras al mostrarse tal y como es, sin filtros ni poses irreales.

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, asegura no tener el cuerpo perfecto como muchas de sus seguidoras de redes creen. (redes/Instagram)

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, una usuaria le consultó cómo había hecho para que no le salieran estrías durante sus embarazos, tomando en cuenta que tiene tres hijos con el jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Joel Campbell revela cómo se siente tras pasar por el quirófano

Lejos de vender una imagen de perfección, Fernanda fue clara y honesta.

“Claro que tengo algunas (estrías) y es parte de… así como también tengo celulitis y demás. No pretendo que mi cuerpo sea perfecto”, respondió, dejando un poderoso mensaje de aceptación y amor propio.

Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell, dice que ella también tiene estrías como toda mujer. (redes/Instagram)

Viaje con la cuñada

La declaración llegó justo después de que Mora compartiera imágenes de unas recientes vacaciones familiares en Estados Unidos, donde disfrutó de la nieve y del esquí junto a sus hijos, su cuñada Katherine Campbell y los hijos de ella.

LEA MÁS: (Video) La esposa de Joel Campbell reveló el lujo que disfrutan en su casa y no va a creerlo

Aunque muchos suelen verla impecable en redes, Fernanda dejó claro que su cuerpo es real, con marcas incluidas, rompiendo con la idea de perfección que algunas seguidoras podrían atribuirle.