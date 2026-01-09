Joel Campbell luce camisa de histórica figura con pasado manudo y morado

Joel Campbell aprovecha los días previos al arranque del torneo con Liga Deportiva Alajuelense para presumir de una camiseta histórica como la del Ajax con el nombre de Froylán Ledezma.

El delantero de la Liga publicó en sus redes varias fotos con la camiseta para enseñar a sus seguidores que cuenta con la 21 del Ajax que perteneció al habilidoso jugador manudo que fue vendido en aquel momento desde Alajuela hacia Holanda en una transacción récord que incluso en la actualidad no ha podido superarse, siendo la más elevada de un club tico directo al exterior.

Joel Campbell con su camisa del Ajax de Froylán Ledezma (Instagram Joel Campbell/Instagram Joel Campbell)

Ledezma siempre ha sido vinculado con los rojinegros; no obstante, el cachoro también tuvo un efímero paso por el Saprissa, pese a que Froylán es abiertamente liguista.

Joel y los manudos tienen el inicio del torneo el próximo jueves 15 cuando en el Morera Soto comiencen la defensa del cetro ante Liberia.