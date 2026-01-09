Joel Campbell le echa sal a la herida y cuenta por qué escogió a Alajuelense por encima del Saprissa

Joel Campbell está feliz en Alajuelense y para él, no fue difícil llegar al cuadro rojinegro, pese a que en su momento se declaró aficionado del Saprissa.

El delantero liguista se confesó con su agente Joaquim Batica, en un podcast que el francés tiene en su canal de YouTube, y reveló que si se inclinó hacia la institución rojinegra, fue por agradecimiento a la directiva y por lo bueno que vivió cuando estuvo en las ligas menores del club.

“La decisión fue fácil, porque ya había jugado en la Liga, sabía lo que era eso, pero fue difícil por el entorno, por lo que se habló, lo que se dijo, por lo que fue, por mi pasado, porque jugué en Saprissa y declaraba mi afición por Saprissa en su momento.

Joel Campbell está feliz de la vida en Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Los saprissistas quedan inconformes, quedan dolidos, pero son decisiones que uno toma y no pasa nada; pero fue fácil por como me hizo sentir la directiva de la Liga, cómo me trató, cómo llegaron para ficharme. Siempre fui una persona agradecida con la LDA por el tiempo que jugué siendo pequeño y todos mis recuerdos, amistades.

“Sabía que llegaba en un momento complicado a la institución y ahora disfruto muchísimo la Liga”, afirmó.

No supo lidiar con la presión

Además, Campbell abrió su corazón y lamentó que una decisión fuera el punto de quiebre en su carrera, cuando se fue del Arsenal de Inglaterra, porque en ese momento no era tomado en cuenta por el técnico Arsène Wenger.

En el 2015, Joel jugaba lo que era su tercera etapa en el cuadro inglés, pero al inicio de la temporada no sumaba minutos y por eso decidió cambiar de aires y dio el salto al Sporting de Portugal.

Joel Campbell aseguró que no pudo lidiar con el hecho de no jugar en el Arsenal y por eso decidió cambiar de aires. Foto: Archivo. (ANDY RAIN)

“No empecé a jugar y no me arrepiento, pero creo que me tuve que quedar más en el Arsenal; sentía que me había ganado un puesto, había jugado 30 partidos y durante mi carrera hasta ese momento había sido titular, figura en los equipos en los que estaba.

“No había pasado por no jugar, pero competía con jugadores como Alexis Sánchez, Lukas Podolski y en ese entonces solo se convocaban a 18 jugadores; me sentía mal porque el torneo anterior había sido titular muchos partidos, la afición me trataba bien y si hubiera sabido manejar esa situación de no jugar, me habría ido mejor”, comentó.

El futbolista recordó que en su momento habló del tema con Keylor Navas, quien tuvo una situación similar, mientras era portero del Real Madrid.

“No tuve la perseverancia que quizás tuvo Keylor; cuando a él le pusieron a (Thibaut) Courtois, yo nunca había experimentado eso, eso me envolvió mucho y por eso decidí irme para el Sporting.

“Arsène me decía que no me fuera, que me iba a ocupar, pero yo decidí tomar la vía fácil”, recordó el jugador.