Así reaccionó Joel Campbell ante inesperada pregunta sobre Alexandre Guimaraes

Joel Campbell fue consultado durante la transmisión de los Toros del 6

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Durante las transmisiones de este sábado de los Toros del 6 en Pedregal, una de las visitas que más llamó la atención fue la de Joel Campbell, quien comentó que era su primera vez.

Su llegada generó entusiasmo entre los asistentes, quienes aprovecharon para saludarlo y solicitarle fotografías, gesto que el jugador agradeció.

“Es bonito que la gente demuestre ese cariño y yo encantado”, mencionó.

Selección Nacional, entrenamiento
Joel Campbell fue consultado sobre Alexandre Guimaraes. (Rafael Pacheco Granados)

La pregunta sobre Guimaraes

Tras una intervención del presentador Gustavo “Tavo” Gamboa, los conductores aprovecharon el momento para consultarle, mediante una imitación de Norval Calvo, sobre Alexandre Guimaraes, extécnico de Alajuelense.

“Joel, un abrazo, y la pregunta es ¿quién soy el mejor entrenador que usted ha tenido en su carrera?”, fue la consulta.

Alexandre Guimaraes está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense tiene con qué sacar un resultado importante contra Pumas en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Alexandre Guimaraes no ponía a Campbell como titular. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

La respuesta del futbolista

Ante la pregunta, Campbell fue claro en su respuesta y evitó personalizar su elección: “he tenido varios muy buenos”, respondió el jugador.

La respuesta del delantero alajuelense llamó la atención, pues mientras estuvo Guimaraes al mando del cuadro rojinegro, Campbell estuvo varios partidos en el banquillo e incluso en ocasiones no fue convocado.

