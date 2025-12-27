Estas son las leyendas mundialistas que jugarán en los “90 minutos por la vida”

La edición número 26 de “90 minutos por la vida” se realizará el próximo domingo 4 de enero en el Estadio Nacional.

La agenda arrancará desde las 10 a.m., con diversas actividades previas a la cuadrangular, que comenzará a las 5 p.m.

Los asistentes podrán disfrutar de una feria, carreras con go-karts, concursos de botargas y un pre show protagonizado por jugadores de la Selección Nacional de los años 2002, 2006 y 2010.

Wálter "Paté" Centeno fue uno de los convocados para el pre show. (Rafael Pacheco Granados)

Partido entre figuras y creadores

Uno de los momentos más esperados será el encuentro entre figuras del fútbol nacional y creadores de contenido, programado para las 2 p.m.

Esta actividad busca combinar deporte, entretenimiento y cercanía con nuevas audiencias, siempre con el objetivo solidario como eje central.

Leyendas del fútbol convocadas

Las leyendas del fútbol convocadas para esta edición son Erick Lonnis, Álvaro Mesén, José Francisco Porras, Luis Marín, Carlos Castro, Dani Fonseca, Michael Umaña, Leonardo González, Try Benneth, Roy Myrie, Douglas Sequeira, Wilmer López, Carlos Hernández, Wálter Centeno, Alonso Solís, Puppy López, Kurt Bernald, Michael Barrantes, Mauricio Solís, Rolando Fonseca, Hernán Medford, Winston Parks, Rónald Gómez, Kenny Cunningham y Víctor Núñez.

Creadores y causa solidaria

Los creadores de contenido que participarán en el pre show son Atoms, Mike Blanco, Cachorro, El Tico, Johan, Juanjo, Walker, Will, Travieso, Ale Ballestero, Diego Zeele, Keiz, Kendall, Javi Mejía, Disto, Gi Mario, Xavi, René, Julián Guzmán, Antuan, Kevin Jiménez, Merre, Tapón, Ítalo Marenco, Churry, Kevintrox, Tibio, Sebas, El Bredd y Davell.

La actividad contará con actividades previas desde las 10 a.m. (Albert Marín)

El evento se organiza en beneficio de niños con cáncer y la cuadrangular principal reunirá a jugadores de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

Los partidos serán Cartaginés vs Alajuelense, Herediano vs Saprissa, Cartaginés vs Herediano y el cierre con el clásico nacional.

Las entradas están disponibles en specialticket.net con precios de 7.000 y 8.000 colones. Quienes no puedan asistir pueden realizar una donación al 8620-9090, servicio habilitado durante todo el año.