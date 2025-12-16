Deportes

Los “90 minutos por la vida” prometen un espectáculo lleno de alegría para la familia

Los “90 minutos por la vida”, cuadrangular a beneficio de los niños con cáncer serán el domingo 4 de enero, a las 5 p.m. en el estadio Nacional

Por Yenci Aguilar Arroyo

La edición 26 de “Los 90 minutos por la vida”, la cuadrangular que se organiza en beneficio de niños con cáncer prometen emociones y una gran experiencia para toda la familia.

Mayra Peraza, gerente general de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI) comentó que la actividad se llevará a cabo el domingo 4 de enero, a las 5 p.m. en el estadio Nacional.

En la cuadrangular, jugadores de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés lo darán todo en el terreno de juego para entretener a las miles de personas que llegarán a la Joya de La Sabana.

90 minutos por la vida.
Los 90 minutos por la vida se jugarán el domingo 4 de enero, a las 5 p.m. en el estadio Nacional. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Estamos apostando a tener el estadio lleno, este año se recaudaron ₡266 millones, los cuales nos ayudan a apoyar a los niños con cáncer y sus familias. Nosotros no trabajamos con proyecciones, trabajamos con lo que la gente quiera donar.

₡266 millones fue la cantidad de dinero que se recaudó este año, durante la cuadrangular de inicios de año.

“Lo que tratamos es ofrecer un espectáculo a nivel de fútbol, porque en Costa Rica cada 3 días se detecta un nuevo caso de cáncer infantil y el 75 por ciento de los pacientes sale adelante”, afirmó.

Peraza añadió que la asociación cuenta con un albergue, con 32 habitaciones, en donde los pacientes reciben alimentación, hospedaje gratuito y todo un tratamiento para llevar la lucha contra esta enfermedad.

90 minutos por la vida.
Previo a la cuadrangular habrá un concurso de botargas. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

La gerente afirmó que cada año atienden a unos 600 pacientes, agregados a los casos nuevos, que son cerca de 140 al año.

“Hacemos campañas de detección temprana y nos enfocamos en la recreación, que es parte fundamental de los tratamientos de los pacientes”, comentó.

La cuadrangular

Las entradas se pueden conseguir en el sitio specialticket.net y tienen un costo de 7 mil y 8 mil colones. Las puertas del estadio se abrirán a las 10 de la mañana y habrá una feria, en la explanada, carreras con go karts y antes de la cuadrangular habrá otras actividades.

90 minutos por la Vida 2025
Herediano y Alajuelense participarán en la actividad benéfica. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“A las 2 p.m. habrá un preshow con jugadores de la Selección Nacional de los años 2002, 2006 y 2010 que jugarán contra influencers. Estarán Rolando Fonseca, Álvaro Mesén, Wálter Centeno e influencers como Tapón e Ítalo Marenco.

“También habrá un concurso con botargas y después de esa competencia iniciarán los partidos, que serán Cartago vs Alajuela, Heredia vs Saprissa, Cartago vs Heredia y se cerrará con el clásico nacional”; comentó.

Si una persona no puede ir a la actividad, pero desea hacer una donación, puede hacer un Sinpe al 8620-9090, es un servicio que permanece activo todo el año y a través de este servicio, se dona la cantidad de dinero que desee.

90 minutos por la Vida 2025
La cuadrangular beneficia a niños con cáncer. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)
90 minutos por la vidaEstadio NacionalCáncer infantil
