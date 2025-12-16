Los “90 minutos por la vida” prometen un espectáculo lleno de alegría para la familia

La edición 26 de “Los 90 minutos por la vida”, la cuadrangular que se organiza en beneficio de niños con cáncer prometen emociones y una gran experiencia para toda la familia.

Mayra Peraza, gerente general de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI) comentó que la actividad se llevará a cabo el domingo 4 de enero, a las 5 p.m. en el estadio Nacional.

En la cuadrangular, jugadores de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés lo darán todo en el terreno de juego para entretener a las miles de personas que llegarán a la Joya de La Sabana.

Los 90 minutos por la vida se jugarán el domingo 4 de enero, a las 5 p.m. en el estadio Nacional. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

LEA MÁS: Saprissa vence en “shoot-outs” a Alajuelense y queda segundo en los 90 Minutos por la vida

“Estamos apostando a tener el estadio lleno, este año se recaudaron ₡266 millones, los cuales nos ayudan a apoyar a los niños con cáncer y sus familias. Nosotros no trabajamos con proyecciones, trabajamos con lo que la gente quiera donar.

₡266 millones fue la cantidad de dinero que se recaudó este año, durante la cuadrangular de inicios de año.

“Lo que tratamos es ofrecer un espectáculo a nivel de fútbol, porque en Costa Rica cada 3 días se detecta un nuevo caso de cáncer infantil y el 75 por ciento de los pacientes sale adelante”, afirmó.

Peraza añadió que la asociación cuenta con un albergue, con 32 habitaciones, en donde los pacientes reciben alimentación, hospedaje gratuito y todo un tratamiento para llevar la lucha contra esta enfermedad.

Previo a la cuadrangular habrá un concurso de botargas. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

LEA MÁS: Orlando Sinclair confiesa lo que sintió al escuchar aplausos en el Ricardo Saprissa, donde antes era silbado

La gerente afirmó que cada año atienden a unos 600 pacientes, agregados a los casos nuevos, que son cerca de 140 al año.

“Hacemos campañas de detección temprana y nos enfocamos en la recreación, que es parte fundamental de los tratamientos de los pacientes”, comentó.

La cuadrangular

Las entradas se pueden conseguir en el sitio specialticket.net y tienen un costo de 7 mil y 8 mil colones. Las puertas del estadio se abrirán a las 10 de la mañana y habrá una feria, en la explanada, carreras con go karts y antes de la cuadrangular habrá otras actividades.

Herediano y Alajuelense participarán en la actividad benéfica. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“A las 2 p.m. habrá un preshow con jugadores de la Selección Nacional de los años 2002, 2006 y 2010 que jugarán contra influencers. Estarán Rolando Fonseca, Álvaro Mesén, Wálter Centeno e influencers como Tapón e Ítalo Marenco.

LEA MÁS: Alajuelense reveló los precios para el partido en el que esperan alzar la copa 31

“También habrá un concurso con botargas y después de esa competencia iniciarán los partidos, que serán Cartago vs Alajuela, Heredia vs Saprissa, Cartago vs Heredia y se cerrará con el clásico nacional”; comentó.

Si una persona no puede ir a la actividad, pero desea hacer una donación, puede hacer un Sinpe al 8620-9090, es un servicio que permanece activo todo el año y a través de este servicio, se dona la cantidad de dinero que desee.