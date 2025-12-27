Deportes

Esto hizo Mariano Torres al conocer que Esteban Alvarado ya no será su compañero en Saprissa

Mariano Torres reaccionó tras el anuncio del retiro de Esteban Alvarado

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Mariano Torres se pronunció luego de que Esteban Alvarado anunciara su retiro del fútbol profesional.

El argentino utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a quien fue su compañero en el Deportivo Saprissa durante varias temporadas.

“Te felicito por la enorme carrera. Fue un placer compartir este tiempo juntos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Te vamos a extrañar”, escribió Torres junto a una fotografía.

Mariano Torres Saprissa
Mariano Torres le dedicó unas palabras a Esteban Alvarado.

Trayectorias que se cruzaron en Saprissa

Mariano llegó al club en 2016, mientras que Esteban se formó en las divisiones menores del equipo, tuvo paso por clubes nacionales e internacionales y regresó a Saprissa en 2023, donde cerró su carrera profesional.

Mariano Torres y Esteban Alvarado fueron compañeros durante varias temporadas.
Mariano Torres y Esteban Alvarado fueron compañeros durante varias temporadas. (Mariano Torres/Instagram)

El mensaje del capitán se sumó a las reacciones que resaltaron la trayectoria, el retiro, el mensaje y el legado del exguardameta.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

