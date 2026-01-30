Deportes

El emotivo mensaje de Alberto Toril luego de quedar fuera de Alajuelense

Alberto Toril quedó fuera de Alajuelense luego de año y medio de defender los colores del club y así se despidió

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alberto Toril, ahora exjugador de Alajuelense, dedicó unas sentidas palabras a la afición liguista, luego de quedar fuera del equipo rojinegro.

El jueves anterior, el León oficializó la salida del delantero español, quien llegó al campeón nacional a mediados del 2024. En los últimos meses, el futbolista no era tomado en cuenta por el técnico Óscar Ramírez.

02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Anotación Alberto Toril y Larry Ángulo Alajuelense Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Alberto Toril mandó un sentido mensaje luego de quedar fuera de Alajuelense. Foto: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

El mensaje de Alberto Toril

El europeo escribió un extenso mensaje:

“Hoy me toca escribir unas palabras que nunca son fáciles.Después de un año y medio defendiendo este escudo, llega el momento de cerrar una etapa muy especial de mi carrera.

“Me voy con el corazón lleno y con el orgullo de haber formado parte de la Liga Deportiva Alajuelense, un club histórico, grande y ganador. En este tiempo lo hemos ganado todo, y en especial quiero destacar la alegría inmensa de haber conseguido el último torneo nacional, un título que quedará marcado para siempre en mi memoria y en mi carrera.

“Nada de esto habría sido posible sin el trabajo diario, el compromiso y la unión del grupo. Quiero dar las gracias a todas las personas del club: directivos, cuerpo técnico, staff médico, utileros, trabajadores y, por supuesto, a mis compañeros. Desde el primer día me hicieron sentir en casa y siempre recibí un trato humano y profesional que valoro muchísimo.

“También quiero agradecer de corazón a la afición manuda, que siempre estuvo ahí, en los buenos y en los malos momentos. Sentir su apoyo y su pasión en cada partido fue un privilegio. Y no puedo irme sin dedicar unas palabras a Costa Rica, un país que me abrió las puertas desde el primer momento.

“Me llevo el cariño de su gente, su respeto, su alegría y una experiencia de vida que va mucho más allá del fútbol. Costa Rica y su gente ocupan ya un lugar muy especial en mi corazón. Me voy agradecido, orgulloso y con recuerdos que me acompañarán para siempre.

“La Liga no se olvida. Gracias por todo. Hasta pronto”, concluyó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

