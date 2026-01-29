Alajuelense confirma una salida más para el Clausura 2026

Alajuelense confirmó este jueves por la tarde la salida del delantero español Alberto Toril, con quien se firmó una recisión de contrato.

“LDA anuncia que el jugador Alberto Toril ya no forma parte del club. Agradecemos su tiempo con el equipo y le deseamos el mayor de los éxitos tanto en lo personal como en lo futbolístico”, destacaron los erizos en sus redes sociales.

Alberto Toril fue bicampeón de la Copa Centroamericana con Alajuelense. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Toril llegó al cuadro rojinegro en julio del 2024 y tenía contrato hasta junio; sin embargo, su salida se dio de manera anticipada tras un acuerdo mutuo entre las partes.

Títulos y estadísticas en Alajuelense

En el campeón nacional, Toril alzó el título del Apertura 2025, ganó dos títulos de la Copa Centroamericana, un torneo de Copa y dos de la Recopa de Costa Rica.

En 68 partidos, entre todas las competiciones, marcó 18 goles e hizo cinco asistencias.

