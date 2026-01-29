Recordado exjugador de Alajuelense apareció para sacar unas imágenes del baúl de los recuerdos

Uno de los extranjeros más recordados por los aficionados de Alajuelense en los inicios de los 90 fue el checo Pavel Karoch, quien destacara por su buen rendimiento en general.

El checo quedó en un gran concepto por el aficionado manudo, pese a que no duró tanto tiempo en el club, su solidez defensiva y coraje fueron unos de sus de sus sellos.

Hace unos días, el europeo apareció en redes sociales y le envió un saludo a los manudos, equipo que aún recuerda con mucho cariño.

Pavel Karoch sigue recordando a Alajuelense y a Costa Rica con mucho cariño. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Costa Rica, una tierra besada por Dios”, destacó junto a una foto en la que aparecía en su tiempo en la Liga y junto a dos emojis de corazones rojinegros y un león.

En los comentarios recibió muchos saludos de aficionados que lo recuerdan de forma, el cual es mutuo, al punto que un equipo que este tiene en República Checa usa los colores y el escudo de Alajuelense.