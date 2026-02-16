Legionario tico se comprometió con su novia en plena cancha

El emotivo momento se dio tras el triunfo 4-2 del Xelajú en la liga de Guatemala. (instagram /captura)

La noche de este domingo no solo dejó goles en Guatemala, también regaló uno de esos momentos que le sacan lágrimas a cualquiera.

El futbolista costarricense Derrikson Quirós aprovechó la victoria 4-2 del Xelajú MC ante Deportivo Marquense, para pedirle matrimonio a su novia, Wendy Nicole, en plena cancha del estadio Mario Camposeco.

Tras el pitazo final, mientras la afición aún celebraba el triunfo, la joven ingresó al terreno de juego. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa cuando el volante se acerca, se arrodilla y saca el anillo. Segundos después, sellaron el momento con un beso que desató aplausos, pues ella aceptó la propuesta.

Derrikson Quirós se arrodilló en la cancha del Estadio Mario Camposeco y recibió el “sí” de su novia. (instagram )

Quirós, de 24 años, llegó al Xelajú a mediados del 2025 y poco a poco se ha ganado espacio en el equipo. En el país jugó en la máxima categoría con Limón FC, Sporting FC, Cartaginés y Santos.

En el club guatemalteco también militan los ticos Steven Cárdenas y el preparador físico Abel Salas, lo que mantiene presencia costarricense en el camerino.

En lo deportivo, el Xelajú no tuvo mayores complicaciones para imponerse y alcanzó los 10 puntos, ubicándose en el tercer lugar tras seis jornadas. Quirós ingresó de cambio al minuto 39, mientras que Cárdenas fue titular y salió sustituido al 74’.

De parte de La Teja, a la pareja le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa que comienza fuera de las canchas, pero con el mismo trabajo en equipo.