Óscar Ramírez se sinceró tras la derrota y reveló que es lo que más le preocupa de su equipo

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, reconoció que su equipo llega muy golpeado al clásico nacional, contra Saprissa y afirmó que el equipo que cayó ante Sporting FC este domingo, no es el que le gustaría ver en la presente campaña.

Los rojinegros cayeron 1-2 contra los albinegros y luego del encuentro, el Machillo aseguró que en el primer tiempo no se reflejó lo que habló en días previos con los jugadores y además, dijo que hubo gente que anteriormente estuvo en Alajuela y que llegó a la Catedral a demostrar.

“El primer tiempo fue desastroso. Fuimos muy seguros en el semestre pasado, pero estamos descuidando. Veníamos mejorando, pero volvemos a recaer en eso, tenemos que ocuparnos. Nos está costando hacer goles, hemos desperdiciado la ventaja”, afirmó.

Óscar Ramírez está preocupado por lo que ve en Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Enfrentar a un amigo

Ramírez habló del partido que enfrentarán la próxima semana ante el Deportivo Saprissa y se expresó de la rivalidad con Hernán Medford.

“Fuimos compañeros de Selección, compartimos camerino, estuvimos en un cuerpo técnico, estamos en una racha negativa, que tenemos que ver cómo ganamos el partido y sería importante ganar”, añadió.

Óscar también habló de Rashir Parkins, quien poco a poco regresa a las canchas, luego de pasar por la sala de cirugía.

“Recuperamos a Rashir Parkins, una pieza importante, hoy no queríamos forzarlo mucho, para eso arriesgamos a (Malcom) Pilone”, afirmó.

Alajuelense cayó 1-2 contra Sporting FC, en el cierre de la jornada 7 del Clausura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El Machillo no ocultó su preocupación por lo que ve en defensa y ataque en su equipo y lo compara con lo logrado el torneo pasado.

“A estas alturas en el torneo pasado nos habían anotado en dos ocasiones y ahora llevamos ocho, es demasiado, además, nos está costando hacer goles.

“Estamos permitiendo muchos remates, antes teníamos un bloque más junto”, aseveró.