Sporting hincó a Alajuelense en su propia casa previo al clásico contra Saprissa

Con un doblete de Josimar Méndez, el Sporting FC consiguió una victoria de peso 1-2 sobre la Liga Deportiva Alajuelense y puso en aprietos a los rojinegros, a días de jugarse el clásico nacional ante Saprissa.

Los liguistas cayeron en su casa, el estadio Alejandro Morera Soto, y esta derrota pone a tambalear las aspiraciones del campeón nacional, de mantenerse en los primeros lugares de la tabla, previo a disputar el juego más importante de la temporada.

El gol del descuento lo marcó Ronaldo Cisneros, por la vía de penal y con este resultado, los manudos se quedan con 9 puntos, en el quinto lugar y el equipo de Andrés Carevic escala al sétimo puesto, consiguiendo 8 unidades.

Josimar Méndez fue una pesadilla para el arquero Washington Ortega, durante el juego entre Alajuelense y Sporting FC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Noche para el olvido

Para este encuentro, Óscar Ramírez se guardó a hombres muy importantes como Ronald Matarrita y Anthony Hernández, pensando en el duelo que tendrá con los de Hernán Medford, el sábado 21 de febrero.

Muy rápido, al 13, Méndez anotó el primer tanto para Sporting, luego de que Luis Díaz cobrara un centro y El Duro la enviara al fondo con un cabezazo.

Alajuelense cayo 1-2 ante Sporting, previo al clásico contra Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Al minuto 26, en el conjunto erizo reclamaron un penal de Ariel Soto, contra Aarón Salazar. Sin embargo, el central no dio por válida la acción, al decir que el contacto se dio con el hombro.

Al cierre de la primera parte, al 43, volvería a aparecer Josimar para anotar el segundo para su equipo. El jugador limonense aprovechó una asistencia de Mayron George y se lució con un derechazo. Méndez fue una pesadilla para el arquero rojinegro Washington Ortega y su defensa.

Josimar Méndez (centro) se convirtió en el goleador del Sporting. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

En el segundo tiempo una jugada cambiaría la dinámica del encuentro.

Al minuto 66, el defensor griego Kevin Espinoza se le barrió al delantero Ronaldo Cisneros y de inmediato, el central Pablo Camacho señaló la falta dentro del área de penal.

La decisión del réferi provocó la molestia del equipo visitante y segundos después, el VAR respaldó lo que estableció Camacho y Cisneros cobró el gol del descuento de Alajuelense.

Para el analista Henry Bejarano fue tajante y no hay falta dentro del área.

El trabajo de Pablo Camacho fue cuestionado por los jugadores del Sporting FC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“No es penal, porque no hay un contacto. Es increíble que se sancione el penal es inaudito”, afirmó el exárbitro.

El cierre del encuentro tuvo momentos tensos y la Liga, con Kenneth Vargas y Alejandro Bran al frente buscaron la paridad. Al 87, Leonel Moreira respondió bien ante un remate de Bran.

Al 98, José Alvarado, de Alajuelense se encontró la bola en el área, era una opción clara para conseguir el empate, pero la bola pegó en el palo. La expresión del jugador liguista lo decía todo: lo ocurrido era de no creer.

El Machillo pidió cinco partidos para empezar mejorar, ya van siete y el León nada que arranca.