Hernán Medford se le fue de frente a un periodista luego del triunfo de Saprissa ante Liberia

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, le envió un mensaje a un periodista deportivo, quien en su criterio, quiere bajarle el piso a su trayectoria como entrenador.

Este domingo, luego del encuentro ante el Municipal Liberia, el Pelícano hizo un análisis del equipo que planteó en el Edgardo Baltodano y ahí dijo que eso lo explicaba, para responderle a un comunicador.

Hernán Medford va con paso perfecto desde que regresó a Saprissa. (pre)

“El equipo bien, supo manejar los tiempos, por un momento defenderse y sacar el partido. Metimos un bloque profundo, estábamos con una línea de cuatro y eso se los explico porque hay un periodista que dice que cuando estoy en una entrevista no hablo de fútbol.

“No sé de qué carajos hablo, un periodista de Tigo, parece que tiene más de 20 años hablando de fútbol y entonces por eso quise explicar eso y cuando quiera puedo enseñarle fútbol.

“Como quieren minimizar 30 años de carrera, uno no es dueño de la verdad, pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad”, afirmó.

Una mala hora para el fútbol

Medford también habló del resultado contra los aurinegros, y criticó las condiciones en las que se jugaron el partido.

“El gol a la hora que llegue no es importante, lo importante es ganar y al final por suerte obtuvimos la victoria. Hicimos un sistema casi parecido al de Puntarenas FC (que derrotó a Liberia 4-1) los estudiamos, tienen una transmisión muy rápida y teníamos que cerrar las líneas para que nos nos pasara eso.

“El clima si se siente, jugar a estas horas no está bien, ni al equipo local ni a nosotros nos sirve. Si quieren mejor fútbol se debe analizar, a las 3 de la tarde, en Liberia no se puede jugar fútbol, si quieren un partido intenso, no se puede ver en Liberia, jamás y ojalá esto se mejore”, afirmó.