Hernán Medford supera su primera gran prueba con el Saprissa sufriendo y pidiendo tiempo

Cuatro de cuatro desde la llegada de Hernán Medford al Saprissa; sin embargo, esta victoria 0-1 en Liberia tiene un condimento y es la dificultad del compromiso que logró sacar el club tibaseño.

Carmelita fue la primera víctima, pero al ser un equipo de segunda división no era el mejor parámetro; también estuvo San Carlos, que, pese a estar en un buen momento, el objetivo de los de Paté es no descender, pero la visita al Edgardo Baltodano iba a ser un reto de mayor dificultad.

Ariel Rodríguez fue el autor del gol del triunfo morado ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

Y así fue, el sol fue un factor importante, por lo que el ritmo del juego empezó sin ser sobresaliente, haciendo que las pocas emociones fueran la constancia al inicio, hasta que uno de las revelaciones moradas, Jorkaeff Azofeifa, tuviera la primera clara tras una buena jugada, pero la definición fue muy floja y Monreal acabó ahogando el grito de gol saprissista en 24 minutos.

Pasados los minutos, le tocó a Bancy Hernández comerse una tras un centro en el que el pinolero remató solo, pero muy desviado. El Monstruo seguía sin claridad, y esto lo volvió a confirmar Luis Javier Paradela a los 41 minutos, que tras una mala acción de Cristian Reyes, que perdió una pelota en salida, dejó al cubano solo frente a Anthony Monreal, pero por querer hacerla de lujo con un globo, se la entregó al arquero mexicano en bandeja.

Liberia nunca se encontró en la etapa inicial; no obstante, una combinación en el tiempo de reposición le permitió a Yoserth Hernández quedar solo frente al portero Abraham Madriz, pero por querer fusilar al joven arquero, terminó enviándola muy por arriba del horizontal.

En los primeros instantes de la etapa de complemento, Liberia iba fue el dominador, por medio de Madriz Saprissa resistió luego de que a los 47 minutos, un gran remate dentro del área de Fernando Lesme, pusiera a prueba al guardameta, que supo reaccionar de manera providencial y con ello mantener el cero.

El gol de Ariel Rodríguez fue validado por el VAR pese a generar polémica ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

Pese a que la temperatura bajó, el monstruo no lograba encontrar claridad y era de nuevo Liberia a los 67 que tendría otra acción clarísima Abner Hudson tras un centro que provocó una especie de penal en movimiento, pero los pamperos volverían a perdonar a los de Tibás.

Saprissa no encontraba por ningún lado la anotación y cuando todo parecía que repartirían puntos, un centro remate de Mariano Torres que se iba desviado, encontró a Ariel Rodríguez, quien le puso el pie a la esférica para al 84 establecer el 0-1.

La jugada fue revisada por el VAR debido a una posible posición adelantada, en la repetición daba la impresión de que podía ser invalidada; no obstante, en la sala VOR dieron la anotación como válida y con ello Saprissa llega al clásico del otro fin de semana con un Medford en el banquillo y cuatro victorias al hilo.