Carlos Barahona sobre el arbitraje tras juego ante Herediano: “Todos los partidos van en contra de nosotros”

El Club Sport Cartaginés perdió 1-0 en su visita al estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara ante Herediano, situación que no dejó contento a Barahona, futbolista brumoso que al acabar el compromiso fue enfático en que no le gusta lo que está viviendo con la labor arbitral.

“El tema arbitral, que es algo que a mí no me gusta hablar, pero es algo que no gusta, todos los partidos van en contra de nosotros, pero diay no, así es el fútbol y hay que seguir para adelante”, expresó en zona mixta Carlos.

Carlos Barahona evidenció su enojo con la labor arbitral luego del partido en Heredia (Jose Cordero/José Cordero)

El partido en Heredia finalizó con un solo gol que le costó a los brumosos desligarse de esa primera casilla, pero Carlos Barahona comentó las acciones puntuales que no fueron de su agrado en cuanto a la labor de los silbateros, tanto en el duelo contra el Team como lo sucedido en Copa contra Sporting, donde quedaron eliminados.

“El partido de Copa pitaba cosas que no eran falta y después nos hacían falta a nosotros y no pitaba nada; todo era amarilla para nosotros; al otro equipo no había amarillas. Decía que nos iba a echar a cada uno si seguíamos hablando; al otro equipo no le dicen nada, cosas así que uno sabe que nada que ver”.

LEA MÁS: Aquíl Alí le pone fecha “definitiva” a la vuelta de Herediano al nuevo Rosabal Cordero

“Ante Herediano tuvimos bolas para contragolpe y nos corta la jugada y no pita nada, ni saca amarillas; entonces uno sabe cómo se juega todo eso, pero hay que jugar contra todo y seguir para adelante nada más”, señaló el brumoso.

Cartaginés cayó 1-0 en Heredia con Barahona como estelar (Jose Cordero/José Cordero)

El brumoso, pese a sus quejas, afirmó que no siente que haya una persecución en contra del Cartaginés.

LEA MÁS: El sorprendente agüizote de Dany Carvajal que convirtió a Herediano en el equipo menos goleado

“Persecución no, pero se habla diferente; uno habla con el árbitro y me dice que no le hable y no puede ser así, pero persecución no, lo que hay es ciertas situaciones que uno dice que cómo esas cosas van a pasar, pero uno juega con todo eso, la verdad”, dijo Barahona luego de la pérdida en Santa Bárbara.