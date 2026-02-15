Deportes

Víctor “Mambo” Núñez dejó frío a todo el heredianismo con una inesperada confesión sobre Saprissa

Víctor Núñez afirma que todos quieren jugar en el Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

El exdelantero del Herediano, y hasta incluso técnico de divisiones menores, Víctor Núñez, soltó una frase que elogia de gran manera al Deportivo Saprissa.

“Todo mundo quiere estar en Saprissa”, afirmó El Mambo en TD Más en el programa La Platea.

Víctor Mambo Núñez durante primer partido de la final Herediano vs Alajuelense / Foto John Durán
Víctor Mambo Núñez elogió al Saprissa (JOHN DURAN)

Núñez es el goleador histórico del fútbol nacional, y entre los equipos que vistió están, desde luego, Herediano, equipo que Víctor reconoce como el de su corazón; sin embargo, Mambo jugó también en los máximos rivales históricos de los rojiamarillos, ya que fue parte del propio Deportivo Saprissa, al igual que de la Liga Deportiva Alajuelense y hasta incluso del Club Sport Cartaginés, entre otros clubes.

