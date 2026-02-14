La impresionante e impactante racha que Saprissa busca sostener sobre Liberia este domingo

Liberia y Saprissa se miden este domingo, a las 3 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano, por la séptima fecha del Clausura 2026, un juego en el que los morados buscan confirmar y mantener una paternidad inmensa sobre los pupilos de José Saturnino Cardozo.

Los guanacastecos vienen de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense por el torneo de Copa, tras ganar en el Alejandro Morera Soto 0-1 y sentenciar a los liguistas 3-1 en el duelo de vuelta, por lo que llegan con la motivación a tope para intentar romper una maldición ante el Monstruo que data desde el 2009.

Saprissa no pierde ante Liberia desde el 2009 (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Saprissa mantiene un invicto contra los aurinegros desde el 3 de octubre del 2009, cuando en ese entonces los liberianos, como campeones nacionales, se impusieron 1-0 a los tibaseños. Ese fue el último triunfo de los coyotes sobre los morados registrado en el estadio Edgardo Baltodano, según dato de Martín Soto, coordinador de Datos y Estadísticas de Unafut.

Desde esa victoria ha pasado ya tanto tiempo, que en esos instantes el club tenía como nombre Liberia Mía, y venía meses antes de romper la racha de cinco cetros seguidos de los saprissistas, tras dejarlos en el camino en semifinales, con el recordado tanto de Esteban Sirias en la Cueva, con el cual rompió la hegemonía morada.

La actualidad de ambas escuadras en el semestre

Liberia viene de ganarle a la Liga en Copa y esperan hacer lo mismo con Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Recientemente, Saprissa viene de cambiar de técnico con la llegada de Hernán Medford, quien suma tres victorias en igual número de juegos, en los que aplastó a Carmelita 6-0 en la ida de cuartos de final y 2-4 en la vuelta del torneo de Copa; mientras que por el certamen local el Pelícano debutó con un 2-1 sobre San Carlos en Tibás.

Los pamperos, además de eliminar a los rojinegros y acabar con el reinado manudo en Copa, torneo del que es bicampeón, los de Saturnino Cardozo vienen de dos derrotas al hilo, en San Carlos, la primera, y por goleada en casa contra Puntarenas 1-4. Por ahora, en lo que llevamos del Clausura 2026, suma solo un triunfo, sobre Herediano.

Los de Tibás contabilizan ocho unidades tras seis jornadas disputadas; tres abajo está Liberia, que, en caso de acabar con la mala racha de no ganarle al Monstruo desde el 2009, los empataría en puntos.