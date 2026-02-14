La historia de “deslealtad” entre Luis Enrique y el candidato a dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica

Este viernes se conoció que en la Fedefútbol hay ya varios candidatos a dejarse el campo que desocupó el mexicano Miguel Herrera en el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica, y entre ellos suena el nombre del español Robert Morero, quien años atrás tuvo un episodio lleno de polémica con Luis Enrique Martínez, timonel del Paris Saint Germain.

La historia entre ambos comienza en las inferiores del Barcelona, cuando Luis Enrique estaba dirigiendo al club culé B, algo que, tras la salida del Tata Martino en la temporada 2013-2014 de los azulgranas, le permitió asumir la primera división.

Robert Moreno clasificó a ESpaña a la Euro 2020 (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

En esa primera temporada, y en las tres que estuvo Lucho, Moreno fue parte del cuerpo técnico de los catalanes, logrando en la primera campaña un histórico triplete, incluyendo la UEFA Champions League en el 2015, última ganada por el Barcelona ante la Juventus, además de la Liga y Copa del Rey.

En la siguiente campaña no hubo Copa de Europa, pero sí un doblete de Liga y Copa para, en la tercera campaña, adueñarse de la Copa del Rey y que se acabara su pasaje por el banquillo azulgrana.

Para el Mundial de Rusia 2018, Julen Lopetegui era el seleccionador de España; no obstante, una polémica previa al arranque de dicha Copa del Mundo en la que el entrenador firmó con el Real Madrid provocó su sorpresiva destitución a días del debut en la cita mundialista, siendo Fernando Hierro el encargado de la Roja que acabó fracasando en su intento por obtener su segunda estrella.

Pasado el fiasco del Mundial 2018, el en ese entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le otorgó a Luis Enrique la oportunidad de encargarse de ser el entrenador de la Roja junto a Robert Moreno en el staff técnico.

Después de ocho encuentros dirigidos por Luis Enrique, el seleccionador informó que se separaba de la dirección técnica española por una enfermedad de su hija que lo iba a hacer ocuparse de dicha situación, por lo que no podría seguir, y ahí es donde entra Moreno, que fue el que se dejó el puesto de timonel.

Luis Enrique trató de desleal a Robert Moreno quien es candidato a dirigir a Costa Rica (GABRIEL BOUYS/AFP)

Con Robert, España consiguió el pase a la Eurocopa del 2020, que por la pandemia se llevó a cabo en el 2021, mientras que a su vez la hija de Martínez falleció y él pudo cumplir con su periodo de recuperación o de duelo.

Pasado ese lapso, Luis Enrique se recuperó y volvió a selección, algo que provocó el conflicto de supuesta deslealtad por parte del candidato a dirigir a Costa Rica.

“Me comprometí públicamente a que si Luis Enrique quería volver, tenía las puertas abiertas y cada vez que me han preguntado hemos actuado igual. Nadie se puede sentir engañado”, mencionó Luis Rubiales tras conseguir el pase a la Eurocopa.

Según informaciones de medios de España, el ahora candidato para la Sele quería ser el timonel de España en la máxima justa de selecciones en Europa, por lo que quería darle el espacio a Luis Enrique, pero hasta pasada dicha justa.

Costa Rica busca al sustituto de Miguel Herrera y entre ellos suena Robert Moreno (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo”, aseguró el exentrenador del Barcelona cuando se oficializó su vuelta previo a la Euro en conferencia de prensa.

“Entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal; yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto”, acotó el actual técnico del PSG.

Moreno no pudo ser parte de la dirección deportiva de la Selección Nacional de España en la mencionada Eurocopa 2020, en la que, de la mano de Lucho, los españoles acabaron siendo eliminados en semifinales ante Italia luego de empatar a una anotación y caer desde los lanzamientos en el manchón blanco 4-2, algo que le permitió a los italianos avanzar y despachar a Inglaterra en la final para adueñarse el cetro de monarcas europeos.

Más que por su paso exitoso en los banquillos, pareciera que al español se le conoce por polémicas fuera de la cancha, pues también se ha mencionado hasta el cansancio el tema de su despido del Sochi ruso, por supuestamente usar Chatgpt para hacer sus alineaciones.

Junto a Robert Moreno, se conoce que Costa Rica está interesada en Patrick Kluivert y suena el nombre de un viejo conocido como es Alexandre Borges Guimarães, que ya sabe lo que es clasificar a la Selección Nacional a dos Mundiales como lo fueron Corea y Japón 2022 y Alemania 2006.