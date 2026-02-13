Uno de los candidatos para dirigir a la Selección fue despedido por usar ChatGPT para sus alineaciones

Uno de los candidatos para dirigir la Selección Nacional de Costa Rica fue despedido en setiembre del año pasado, porque, aparentemente, abusaba de la Inteligencia Artificial, para hacer todo lo relacionado con la planificación de su equipo.

Se trata del español Roberto Moreno, quien quedó fuera del FC Sochi de Rusia, porque, según la dirigencia del equipo europeo, usaba ChatGPT para planificar los viajes del equipo y hasta para planear aspectos tácticos, de cara a un partido. Moreno fue técnico de la Selección de España en 10 partidos durante el 2019.

Andrei Orlov, exdirector general del Sochi, contó que a Moreno se le fue la mano para diseñar toda la planificación del equipo, a través de este tipo de herramienta.

“Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, afirmó.

El español Roberto Moreno es uno de los candidatos para dirigir a la Selección Nacional. Foto: AFP. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Las quejas del FC Sochi

Según su versión, el entrenador español recurría a la Inteligencia Artificial (IA) para diseñar sesiones de entrenamiento, planificar los viajes del equipo, proponer fichajes de jugadores y plantear aspectos técnicos o tácticos de cara a un partido, señaló Marca de España.

Orlov recordó en su entrevista que, mientras preparaban un largo viaje a Jabárovsk, la IA le sugirió a Robert Moreno que, para el plan de entrenamiento, los jugadores estuvieran 28 horas sin dormir. Ese dato, que afortunadamente se corrigió, alertó al cuerpo técnico sobre la dependencia del entrenador español de esta herramienta de inteligencia artificial, comentó el medio.

“Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’. Moreno introdujo nuevos parámetros y la presentación se actualizó. Al final, seguimos el programa creado por ChatGPT”, precisó.

La Selección de Costa Rica aún no tiene técnico. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Respecto al mercado de fichajes, Orlov contó que el Sochi valoró los posibles refuerzos de Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev tras extraer datos de Wyscout e introducirlos en la IA. Finalmente, el elegido fue Shushenachev, quien no logró consolidarse.

“El verano pasado buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos, pero debido a la marcha de Guarirapa fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se alzó como el mejor jugador según GPT”, explicó.

Moreno se defendió

Esto dijo el técnico de las acusaciones.

“Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, utilizamos herramientas de análisis —video, datos y scouting— para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff. Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores”, afirmó.

Moreno habría sido despedido por el uso excesivo de la Inteligencia Artificial. Foto: ilustrativa. (Canva/Canva)

Moreno también negó que haya decidido fichajes basándose en la IA: “Sobre el delantero mencionado, presentarlo como una ‘elección de algoritmo’ es riguroso. Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la dirección deportiva y validado deportivamente por el entrenador; además, marcó en Copa y tuvo un periodo de lesión que condicionó su continuidad, como ocurre en cualquier equipo”.