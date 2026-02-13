Esta sería la terna final para elegir al nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica

Después de la salida de Miguel Herrera del banquillo y de Ignacio Hierro de la dirección de selecciones nacionales, se dio la llegada de Ronald González a ese segundo puesto y, tras varios días de trabajo, ya tendría una terna con los nombres para ser el técnico de Costa Rica.

Según información del periodista Kevin Jiménez, la Federación Costarricense de Fútbol ya definió una terna para elegir el nombre del nuevo timonel, en la que destacan un viejo conocido, como lo es Alexandre Guimaraes, además de nombres como el de Roberto Moreno y Patrick Kluivert.

Guimaraes sería uno de los técnicos en la terna para asumir a Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

La última experiencia de Guima como técnico fue con Liga Deportiva Alajuelense, en la que su mayor logro fue obtener el título de la Copa Centroamericana 2024 con los manudos al superar en la final al Real Estelí de Nicaragua, además de un torneo de Copa luego de vencer a Puntarenas en la final, sumado a una Recopa ante Saprissa.

Borges Guimaraes ya sabe lo que es llevar a Costa Rica a dos Copas del Mundo, como lo fueron la de Corea y Japón 2002 y Alemania en el 2006.

Patrick Kluivert está en la terna final de opciones para dirigir a la Sele (Fabrizio Romano/Fabrizio Romano)

Kluivert, de 49 años, es holandés y sus últimas experiencias en los banquillos fueron como técnico de Indonesia, donde finalizó labores en octubre del año anterior, además del equipo de Adana Demirspor de Turquía en el 2023. También fue interino en la selección de Curazao en el 2021 y asistente con Camerún entre el 2018 y el 2019, según datos de Transfermarkt.

El español Roberto Moreno, al igual que Patrick, actualmente está sin equipo y tiene 48 años.

Ronald González y el comité ejecutivo ya tendrían lista la terna de candidatos para asumir a la Tricolor (Rafael Pacheco Granados)

Moreno fue entrenador de la absoluta de España en el 2019, además del AS Monaco de la Ligue 1 de Francia, el Granada de su país y el Sochi de Rusia, donde acabó labores en el 2025, según Transfermarkt.

Roberto Moreno suena como opción para la Sele (El Chiringuito/El Chiringuito)

Su paso más relevante fue con el seleccionado de España, que se dio de rebote tras la salida de Luis Enrique por situaciones personales, por lo que Roberto asumió por unos cuantos juegos durante el 2018 y 2019. No obstante, el actual entrenador del PSG volvió a su cargo para ese último año y entonces el ahora candidato de la Sele se desvinculó de la Roja.