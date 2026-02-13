Juan Carlos Rojas fue a Teletica para entrevista con Josué Quesada, pero el periodista no llegó, ¿qué pasó?

Las polémicas entre el periodista Josué Quesada y Juan Carlos Rojas siguen a flor de piel luego de que hace unos días se retaran a un debate en Teletica Radio, algo que el expresidente de Saprissa cumplió llegando este viernes a La Sabana, pero con la sorpresiva ausencia del polémico comunicador.

Este viernes, Rojas publicó un mensaje en su cuenta de X, pasadas las 9 de la mañana, hora en la que empieza el espacio radiofónico en la emisora de Teletica.

Josué Quesada y Juan Carlos Rojas tuvieron otro episodio polémico este viernes. (Canva/Canva)

“Hola, Josué Quesada, saliendo hacia Teletica Radio, nos vemos en 20 minutos, saludos”, publicó el popular Moradito.

Pasados los minutos y a la expectativa de lo que podría ocurrir en el programa, el exmandatario de los de Tibás hizo otra publicación aclarando que Josué no se apareció.

“Estoy en Teletica, tal como lo acordado. Cumplí con mi parte y llegué a la entrevista. Lamentablemente, hubo un malentendido por falta de coordinación interna y no se pudo realizar. Agradezco a Cristian Sandoval la aclaración y quedo a disposición para reprogramarla. Será en otra oportunidad para dejar los puntos claros, ni modo”, puso Rojas junto a una foto de Teletica en la que escribió: “No estaba”, junto a un emoji.

El periodista no se quedó callado y le respondió a Juan Carlos, asegurando que no habían acordado nada para este viernes.

“Disculpe, don Juan Carlos, usted nunca confirmó la entrevista; lo único que tengo de usted es un tuit donde escribe ‘el próximo viernes puede ser’. No entiendo por qué llegó sin avisar o preguntar un día antes siquiera. De verdad no entiendo la intención de haber hecho esto así“, contestó Quesada.

El expresi del monstruo de una vez le respondió con una imagen en la que se ve que hace unos días habían pactado para este viernes.

“Josué, le acepto otra excusa si quiere, pero por favor no me venga a decir que no confirmé. Quedamos en entrevista hoy, a sugerencia suya que fuese esta semana en Teletica Radio, y nos “dimos la mano” que era hoy. Más claro, imposible", puso con una imagen que decía lo siguiente.

Rojas publicó estos tuits como prueba de que tenían una cita. (Pantallazo X/Pantallazo X)

“Yo voy un día con mucho gusto a Teletica Radio. Próximo viernes puede ser, saludos”, junto a un emoji de manos apretadas en señal de trato, a lo que Josué le respondió:

“Bien don Juan Carlos, será un placer”, puso el periodista a lo que el saprissista contestó con otro emoji con manos apretadas, en aparente señal de trato de que ya todo había quedado acordado.

La polémica entre ambos viene de tiempo atrás. Una de ellas tras la llegada de Hernán Medford a Saprissa, que se dio tiempo después de la salida del Moradito de la presidencia, esto por el tema de los “puentes quemados” y la mala relación que tendría Rojas con figuras emblemáticas como es el caso del Pelícano.