Esta es la terrorífica llave que enfrentaría Alajuelense en la Concacaf Champions Cup

La Liga Deportiva Alajuelense aún no tiene rival en los octavos de final en la Concacaf Champions Cup; no obstante, la llave de los manudos ya se empezó a aclarar tras las dos primeras semanas de competencia ya completadas.

Los actuales tricampeones de Centroamérica, gracias al cetro conseguido ante Xelajú en Guatemala en diciembre pasado, se saltaron esta primera fase de eliminación, por la que esperan adversario entre el Real España de Honduras y el LAFC de la MLS, duelo en el que los norteamericanos parten como favoritos y ya se ven como un hueso duro en el horizonte rojinegro.

La llave de Alajuelense en Concacaf empieza a aclararse y en el horizonte se ven solo rivales de mucho peso (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La serie entre angelinos y catrachos se definirá en las próximas dos semanas con el duelo de ida y vuelta; sin embargo, ya la Liga conoce que, en caso de clasificar ante alguno de los mencionados rivales, se tendrá que topar con dos temidos contrincantes, como lo son el Monterrey o el Cruz Azul, ambos de la Liga MX, que se medirán en octavos de final.

Los regiomontanos vienen de dejar en el camino al Xelajú, adversario de los erizos en la final de la Copa Centroamericana, tras empatar a un tanto en Guatemala y derrotarlos en Monterrey 2-0.

Alajuelense no ha logrado pasar de octavos de final en las ediciones recientes de Concacaf Champions Cup (JOHN DURAN)

El Cruz Azul es el que arrasó en su serie previa tras aplastar al Vancouver FC con un 0-3 en la ida de visitantes y meterle 5-0 en el duelo de vuelta para un categórico e inapelable 8-0 global.

Desde que se instauró este nuevo formato de Concacaf Champions Cup, la Liga no ha pasado de octavos de final; recordemos que cayeron en el 2024 ante el New England Revolution con global de 5-1; contra los Pumas de México 3-1 en el 2025 y ahora en marzo buscará avanzar a cuartos de final, pero conociendo que su contrincante de dicha fase sería uno de los más pintados del certamen más relevante del área.