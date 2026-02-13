Fernán Faerron amenazó con dejar el campo en su primer partido de titular con Cartaginés por esta razón

Fernán Faerron fue titular con Cartaginés ante Sporting por el torneo de Copa. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Fernán Faerron jugó su primer partido como titular este miércoles con el Club Sport Cartaginés, choque en el que estuvo involucrado en algunas polémicas, especialmente por su temperamento.

Penal, reclamos y un gesto que encendió la tensión

Uno de los momentos más tensos fue cuando el árbitro Anderson Gómez pitó un penal por lo que consideró una falta del defensor, por un agarrón del brazo a un rival.

Ante la sanción de la falta, el zaguero primero le reclamó mucho al réferi, por lo que lo amonestaron y luego, notablemente molesto, se dio la vuelta y se fue hacia el banquillo haciendo un gesto con sus brazos de que no seguiría jugando y se quiso salir del campo.

Al llegar al banquillo habló con el cuarto árbitro y el técnico Amarini Villatoro, quien lo convenció para que volviera al juego y diera vuelta al asunto.

Con la razón o no, Fernán jugó con fuego, pues regresó aplaudiendo la decisión de Gómez y haciendo gestos sarcásticos, lo que hasta en la transmisión de FUTV indicaron que se la estaba jugando para ganarse una expulsión por acumulación de amarillas.

Los comentaristas dijeron en varias ocasiones que debería bajarle un poquito al enojo, pues luego reclamó casi todo y hasta metió la pierna un poquito duro, parecía

Fernán Faerron volverá este sábado al estadio Carlos Alvarado para enfrentar a Herediano. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Un duelo especial ante su exequipo

Este sábado, Faerrón enfrentará a su exequipo, el Club Sport Herediano en el estadio Estadio Carlos Alvarado, partido que sin duda tendrá tintes picosos para él.

Julio César Bustos: “No puede dejar que lo saquen del juego”

La Teja habló con un técnico nacional como Julio César Bustos y dio su opinión de cómo gestionar y trabajar a un jugador que se reconoce por tener muchas condiciones que lo llevaron a la Selección de Costa Rica, pero que su carácter le ha jugado malas pasadas.

Bustos dijo que con los jugadores se conversa, se ponen lineamientos, se habla de lo que se debe hacer y acatar y que todos deben apegarse a eso y el que no quiera o no pueda hacerlo, él los dejaba de lado.

Para el profe, Fernán debe ser muy fuerte en lo mental para que una situación como la del miércoles no lo saque de concentración, pese a que tenga o no razón.

“Uno entiende que es el primer partido que juega luego de mucho tiempo, pasa eso y el jugador puede sentir que los árbitros la tomaron con él desde ahora y me desvío entonces de concentración, ve jugadas parecidas y no las pitan y se desconcentra, no puede perder eso ni hacer que las circunstancias de los partidos lo saquen del juego”.

“Él ha demostrado ser mentalmente fuerte, vea cómo lo recibían en Alajuela cuando jugaba con Heredia, lo hacía concentrado, era figura y ya cuando terminaba era otra cosa”, destacó.

Don Julio destacó que es injusto señalar solo lo negativo, ante Sporting hizo un pase gol muy bueno, con el que los brumosos marcaron, hace cosas buenas, pero a veces algunos con él solo tienden a ver lo malo.