Laura Ortega y Fernán Faerron venden muebles por mudanza y los precios sorprenden

Laura Ortega y Fernán Faerrón están empacando maletas, pues tras el fichaje del jugador con el Club Sport Cartaginés, les tocará cambiarse de casa.

Pero antes de pasarse, la pareja decidió vender algunos muebles que no podrán llevarse y de paso ganarse un billetico. Eso sí, hay que tener buena platica para comprarles.

Laura Ortega y Fernán Faerron están vendiendo sus muebles

La cantante e influencer y el delantero viven actualmente en La Guácima de Alajuela y, según contó ella en sus redes, ahora les tocará pasarse a vivir más cerca de Cartago.

“Nos vamos a ir a vivir al este. Yo vivo en La Guácima y no me gustaría dejar la casa con muebles mientras no estemos aquí”, explicó Ortega en sus historias de Instagram, donde de paso aprovechó para mostrar todo lo que está en venta.

Laura Ortega mostró en sus redes los lujos muebles que tienen a la venta. (Instagram/La Nación)

Y ojo, porque los precios no son cualquier cosa. Entre lo que Laura ofreció hay una mesa con gavetas en $700 (unos 350 mil colones), un juego de tres sillas altas para desayunador en $250 (125 mil colones), una bufetera valorada en $400 (200 mil colones), un comedor para seis personas —expandible hasta para 10— en $1.000 (500 mil colones), una alfombra en $250, un sillón grande en $1.000 y una mesa de centro para la sala que cuesta $400.

Eso sí, la influencer dejó claro que no anda urgida. Si logra venderlos, buenísimo, y si no, tampoco se hace drama.

Estas sillas también las pusieron en venta, según publicó Laura Ortega, las tres se van en 250 dólares. (Instagram/La Nación)

Así que ya sabe, si anda buscando muebles finos y con “sello de famosos”, esta podría ser su oportunidad… siempre y cuando la billetera aguante.