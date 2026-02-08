Fernán Faerron confesó cuál fue siempre su plan en Costa Rica tras debutar con el Cartaginés

Fernán Faerron debutó este domingo con el Cartaginés, su entrada fue casi anecdótica: ingresó en el tiempo de reposición por Marcelo Pereira, pero fue suficiente para que sumara oficialmente su primer partido con los blanquiazules.

De lo que se vio en menos de cinco minutos en cancha se puede decir poco, pero las declaraciones previas al partido del jugador permiten entender mejor su panorama y sus verdaderos planes.

Fernán Faerron tuvo sus primeros minutos con Cartaginés pese a tener cinco días en el equipo. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Faerron tenía claro su destino en el fútbol nacional

En declaraciones a FUTV, el zaguero confesó que su futuro ya estaba definido en caso de no concretarse una salida al exterior.

“Yo las cosas siempre las tuve claras, si no se daba una oportunidad afuera, ya sabíamos que íbamos a estar acá en Cartago, era algo que estaba definido”, explicó.

El defensor también aseguró que físicamente se siente bien y en buena forma, pese a que llevaba varios meses sin competir, tras su salida del Herediano en setiembre del año pasado.

El regreso de Fernán Faerron pic.twitter.com/4Hn6aEUatt — TD Más (@tdmascrc) February 8, 2026

Amarini Villatoro destaca su jerarquía y proyección

Otro que se refirió a la llegada del defensor fue el técnico Amarini Villatoro, quien no dudó en elogiarlo y destacar sus condiciones.

“Es un muchacho que nos puede aportar mucho, un jugador de jerarquía, personalidad, de selección, que es diferente en su zona. Se ha adaptado bien al grupo, ha trabajado bien y, si no estoy mal, hizo parte de su acondicionamiento con Guadalupe, entonces no es que viniera tan desenganchado, físicamente se mantuvo y viene bien”.

El estratega también explicó que la llegada de Faerron responde a una necesidad clara de rotación defensiva.

“Por lo que viene para nosotros en la seguidilla de partidos y lo que veníamos sufriendo en defensa, hemos recargado mucho a Diego (Mesén) y a Chelo (Pereira) porque son los únicos centrales que tenía, entonces necesito tener un poco de rotación en ese tema”.

Calendario exigente y oportunidades a la vista

Los blanquiazules enfrentarán una agenda intensa en los próximos días: a mitad de semana jugarán ante Sporting FC por el torneo de Copa, el fin de semana visitarán al Herediano en un duelo directo por el primer lugar y el 18 de febrero recibirán al Vancouver Whitecaps de la Concacaf.

Con ese panorama, las opciones para rotación y para ver más minutos de Faerron estarán sobre la mesa.