Esta es la polémica bronca de Fernán Faerrón y Johan Venegas de la que todos están hablando

Fernán Faerrón es nuevo jugador del Cartaginés; no obstante, el defensor se topará con un viejo conocido con el que tuvo uno de los mayores pleito de su carrera, en el que incluso hubo supuestas amenazas de muerte.

En uno de los tantos enfrentamientos entre el defensa ante su exequipo, Liga Deportiva Alajuelense, en el que Johan Venegas era parte de la planilla eriza, hubo enfrentamientos calientes, al punto de que en un momento, Faerrón denunció que Johan lo amenazó y además lo quiso agredir, siendo esta la más recordada.

Fernán Faerrón denunció a Johan Venegas

Por medio de la red social de Instagram, en diciembre del 2023, luego de una serie de ida y vuelta entre Heredia y Alajuela, el defensa colocó el siguiente mensaje en una historia.

Fernán Faerrón compartirá camerino con Johan Venegas pese a diversas polémicas pasadas (JOHN DURAN)

“Quiero denunciar públicamente al jugador Johan Venegas, el cual al finalizar el encuentro intentó golpearme por atrás y seguidamente me amenazó de muerte diciendo: ‘Lo voy a matar. Lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle, lo mato. No me importa lo que me hagan”, expresó luego de una semifinal en el Morera Soto que la Liga venció 1-0 a Heredia, pero los rojiamarillos avanzaron en la serie.

Fernán Faerrón ha tenido picantes roces con Johan Venegas

En ese mismo encuentro, Faerrón tuvo una polémica en la que salió expulsado por un gesto al línea del duelo, mismo al que en ese mismo estado de Instagram hizo referencia, además de celebrar el pase de los rojiamarillos tras eliminar a la Liga con otro estado diciendo:

“A un beso a una flor, buenas noches, florenses”, junto a una imagen del resultado global de 3-1 a favor del Team y un emoji de beso con una llamita.

Cartaginés tiene a Johan Venegas como un referente del actual equipo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Meses después, hubo otro choque entre ambos, en el que en FUTV, Johan Venegas acusó a Fernán de ocasionarle un arañazo, y acabaron con un roce al final de ese juego en julio de 2024; sin embargo, eso fue ya en la etapa del Cachetón en Guanacasteca y del defensa en el club florense.

Fernán fue anunciado este lunes como nuevo jugador de Cartago y se encontrará de nuevo con un Johan Venegas, que es uno de los máximos referentes del ataque blanquiazul en la actualidad y en el semestre pasado, ¿será que hacen las paces o agregamos un capítulo más a la bronca?