Exjugadores del Cartaginés defienden profesionalismo de Fernán Faerron pese a las dudas por su carácter

El inesperado fichaje de Fernán Faerron con el Cartaginés ha generado diversas opiniones por las fases en cancha del jugador, tanto por lo bien que juega como por el temperamento y las polémicas que ha protagonizado en el pasado.

El defensor salió del Herediano el semestre pasado en medio de una lesión y muchas dudas. Al estar sin equipo, en Cartaginés aprovecharon para contratarlo luego de que en Alajuelense y Saprissa descartaron su llegada.

Exjugadores del Cartaginés opinan de la llegada de Faerron al club

En La Teja hablamos con exfutbolistas que pasaron por el Cartaginés para conocer su opinión sobre la llegada de Fernán al cuadro de las brumas y sobre sus diversas polémicas en el pasado.

“Es un jugador de la provincia que ya ha estado en las ligas menores y que es un muy buen jugador, pese a que ha tenido sus problemas de carácter y de temperamento. Espero que este tiempo lesionado le haya ayudado a superar eso y que el temperamento, en buen sentido, lo ponga en beneficio del Cartaginés

“Es polifuncional, con buena proyección y es ganador, pero obviamente tiene ese pequeño defecto, pero esperamos que lo haya mejorado para el bien de la institución y de él también”, comentó José “el Pollo” Brenes, exjugador de Cartago en una entrevista con La Teja.

Sobre polémicas pasadas con una de las actuales figuras de los brumosos, como lo es Johan Venegas, el Pollo analizó la situación y le bajó el tono a lo acontecido.

“Son cosas que pasan en la cancha que deben quedarse en la cancha, pero conociendo el camerino con los jugadores que hay en Cartago, va a ser bien recibido; los capitanes le tendrán que definir a Faerron las reglas del camerino y que tendrá que acomodarse.

“Yo creo que eso quedó en el olvido (Venegas). Hay cuatro capitanes, se tiene que hablar con el cuerpo técnico, junta directiva, presidente; si hubo rencillas con jugadores, no creo que hayan quedado, pero bueno, es una posibilidad, pero no creo que afecte”, aseguró sobre las polémicas con respecto a Venegas.

Fernán Faerrón ha sido envuelto en muchas polémicas (JOHN DURAN)

Bernard Mullins fue otro de los exbrumosos que comentó acerca de Venegas en el club brumoso.

“Es un jugador de experiencia que le puede aportar al Cartaginés porque tiene experiencia en lo nacional e internacional; lo que preocupa es el carácter, uno no sabe en qué momento pueda dejar al equipo con diez hombres, pero en sí la llegada de él es buena, solo preocupa su carácter y su forma de hacer polémicas en los partidos”, añadió.

Acerca del recibimiento del camerino debido a lo sucedido con Venegas, Mullins también opinó.

“En eso no creo que haya problemas, ya que ha pasado otras veces que un jugador se pelea con otro y luego se encuentran en otro equipo, entonces los jugadores son profesionales y maduros y por eso no debería haber problemas, y lo que pasó hace dos años o tres lo van a dejar ahí para ayudar al Cartaginés, ya que esa acusación en su momento no pasó a más, o eso es lo que uno cree”, dijo.

Para tratar de llevar mejor esas situaciones en el camerino, Mullins habló de los detalles internos que deben existir dentro de un equipo.

“Primero, ya Johan tuvo que saberlo, entonces él tuvo que haberlo hablado en junta directiva y debió hablarlo con Faerron para decirle lo mismo, de que estaba Johan Venegas. A ambos tienen que decirles que deben luchar por el Cartaginés y que se entiendan dentro de la cancha. Generalmente, en otros tiempos siempre se hablaba anteriormente en caso de que haya pasado algún problema para que transcurra todo normal”, relató.