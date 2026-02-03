Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego del Torneo de Copa esta noche?

El conjunto rojinegro recibe a Liberia este martes en el estadio Alejandro Morera Soto por los cuartos de final del Torneo de Copa

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Alajuelense recibirá a Liberia este martes 3 de febrero en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo de Copa.

LEA MÁS: Esta es la polémica bronca de Fernán Faerrón y Johan Venegas de la que todos están hablando

La Liga busca imponer condiciones en casa

Alajuelense vs. Liberia
Alajuelense recibe a Liberia por los cuartos de final del Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El conjunto manudo afronta el compromiso con la misión de sacar ventaja en condición de local y encaminar la serie ante un Liberia que intentará sorprender como visitante.

LEA MÁS: Barcelona visita al Albacete por Copa del Rey: horarios y canales en todo el mundo

El encuentro forma parte de la fase de cuartos de final del certamen, instancia que define a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Liberia?

El partido entre Alajuelense y Liberia se jugará a las 8 p. m. y será transmitido en vivo por FUTV.

El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional.
El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional. (Cortesía/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Torneo de CopaAlajuelenseLiberiaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.