Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego del Torneo de Copa esta noche?

Alajuelense recibirá a Liberia este martes 3 de febrero en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo de Copa.
La Liga busca imponer condiciones en casa
El conjunto manudo afronta el compromiso con la misión de sacar ventaja en condición de local y encaminar la serie ante un Liberia que intentará sorprender como visitante.
El encuentro forma parte de la fase de cuartos de final del certamen, instancia que define a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.
¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Liberia?
El partido entre Alajuelense y Liberia se jugará a las 8 p. m. y será transmitido en vivo por FUTV.
