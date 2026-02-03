Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego del Torneo de Copa esta noche?

Alajuelense recibirá a Liberia este martes 3 de febrero en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo de Copa.

La Liga busca imponer condiciones en casa

Alajuelense recibe a Liberia por los cuartos de final del Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El conjunto manudo afronta el compromiso con la misión de sacar ventaja en condición de local y encaminar la serie ante un Liberia que intentará sorprender como visitante.

El encuentro forma parte de la fase de cuartos de final del certamen, instancia que define a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

¿A qué hora y por cuál canal ver Alajuelense vs. Liberia?

El partido entre Alajuelense y Liberia se jugará a las 8 p. m. y será transmitido en vivo por FUTV.

El Torneo de Copa se jugará entre semana tras la suspensión del campeonato nacional. (Cortesía/Cortesía)

