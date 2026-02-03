Barcelona visita al Albacete por Copa del Rey: horarios y canales en todo el mundo

El FC Barcelona visita este martes al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, por los cuartos de final de la Copa del Rey, en un duelo que despierta expectativa luego de que el equipo manchego eliminara al Real Madrid en la ronda anterior.

El partido se disputará en el estadio Carlos Belmonte. (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

Mientras la competición europea se encuentra en pausa, la Copa del Rey sigue su curso. El Barcelona llega tras vencer al Elche en la Liga, mientras que el Albacete, equipo de Segunda División, buscará repetir la hazaña que lo llevó a dejar fuera a uno de los grandes del fútbol español, el Real Madrid.

El partido podrá seguirse mediante el minuto a minuto en la web oficial del club, la aplicación oficial del FC Barcelona y a través de distintas señales televisivas según el país.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Albacete?

El encuentro se disputará este martes 3 de febrero, con los siguientes horarios internacionales: