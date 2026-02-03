Teleguía Deportes

Barcelona visita al Albacete por Copa del Rey: horarios y canales en todo el mundo

El FC Barcelona enfrenta al Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido se jugará este martes en el Carlos Belmonte y se podrá ver en múltiples países

Por Hillary Chinchilla Marín

El FC Barcelona visita este martes al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, por los cuartos de final de la Copa del Rey, en un duelo que despierta expectativa luego de que el equipo manchego eliminara al Real Madrid en la ronda anterior.

El partido se disputará en el estadio Carlos Belmonte. (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

Mientras la competición europea se encuentra en pausa, la Copa del Rey sigue su curso. El Barcelona llega tras vencer al Elche en la Liga, mientras que el Albacete, equipo de Segunda División, buscará repetir la hazaña que lo llevó a dejar fuera a uno de los grandes del fútbol español, el Real Madrid.

El partido podrá seguirse mediante el minuto a minuto en la web oficial del club, la aplicación oficial del FC Barcelona y a través de distintas señales televisivas según el país.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Albacete?

El encuentro se disputará este martes 3 de febrero, con los siguientes horarios internacionales:

País / CiudadHoraCanal / Plataforma
Costa Rica2:00 p. m.Sky Sports
México (Ciudad de México)2:00 p. m.Sky+, Sky Sports México
Estados Unidos (Los Ángeles)12:00 p. m.ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (Nueva York)3:00 p. m.ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Canadá (Vancouver)12:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
Canadá (Toronto)3:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
Panamá3:00 p. m.DGO, DIRECTV Sports
República Dominicana4:00 p. m.DGO, DIRECTV Sports
Perú3:00 p. m.América TV, tvGO, Movistar Deportes
Colombia3:00 p. m.Win Sports
Ecuador3:00 p. m.El Canal del Fútbol (ECDF)
Chile5:00 p. m.Flow Sports
Argentina5:00 p. m.Flow Sports
Brasil (Brasilia)5:00 p. m.ESPN Brasil, Disney+, Claro TV+
Reino Unido (Londres)8:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
África (Dakar)8:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
Francia (París)9:00 p. m.DAZN
España (Barcelona)9:00 p. m.RTVE, TV3
Polonia (Varsovia)9:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
Ucrania (Kiev)10:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
África (Ciudad del Cabo)10:00 p. m.FC Barcelona plataformas oficiales
Turquía (Estambul)11:00 p. m.S Sport
Rusia (Moscú)11:00 p. m.Match TV
Países Árabes (La Meca)11:00 p. m.Shahid
India (Nueva Delhi)1:30 a. m.FanCode
Indonesia (Yakarta)3:00 a. m.Vision+
China (Pekín)4:00 a. m.fcbarcelona.qq.com
Japón (Tokio)5:00 a. m.U-NEXT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

