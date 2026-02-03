Barcelona visita al Albacete por Copa del Rey: horarios y canales en todo el mundo

El FC Barcelona visita este martes al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, por los cuartos de final de la Copa del Rey, en un duelo que despierta expectativa luego de que el equipo manchego eliminara al Real Madrid en la ronda anterior.
Mientras la competición europea se encuentra en pausa, la Copa del Rey sigue su curso. El Barcelona llega tras vencer al Elche en la Liga, mientras que el Albacete, equipo de Segunda División, buscará repetir la hazaña que lo llevó a dejar fuera a uno de los grandes del fútbol español, el Real Madrid.
El partido podrá seguirse mediante el minuto a minuto en la web oficial del club, la aplicación oficial del FC Barcelona y a través de distintas señales televisivas según el país.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. Albacete?
El encuentro se disputará este martes 3 de febrero, con los siguientes horarios internacionales:
|País / Ciudad
|Hora
|Canal / Plataforma
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|Sky Sports
|México (Ciudad de México)
|2:00 p. m.
|Sky+, Sky Sports México
|Estados Unidos (Los Ángeles)
|12:00 p. m.
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (Nueva York)
|3:00 p. m.
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App
|Canadá (Vancouver)
|12:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|Canadá (Toronto)
|3:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|Panamá
|3:00 p. m.
|DGO, DIRECTV Sports
|República Dominicana
|4:00 p. m.
|DGO, DIRECTV Sports
|Perú
|3:00 p. m.
|América TV, tvGO, Movistar Deportes
|Colombia
|3:00 p. m.
|Win Sports
|Ecuador
|3:00 p. m.
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|Chile
|5:00 p. m.
|Flow Sports
|Argentina
|5:00 p. m.
|Flow Sports
|Brasil (Brasilia)
|5:00 p. m.
|ESPN Brasil, Disney+, Claro TV+
|Reino Unido (Londres)
|8:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|África (Dakar)
|8:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|Francia (París)
|9:00 p. m.
|DAZN
|España (Barcelona)
|9:00 p. m.
|RTVE, TV3
|Polonia (Varsovia)
|9:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|Ucrania (Kiev)
|10:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|África (Ciudad del Cabo)
|10:00 p. m.
|FC Barcelona plataformas oficiales
|Turquía (Estambul)
|11:00 p. m.
|S Sport
|Rusia (Moscú)
|11:00 p. m.
|Match TV
|Países Árabes (La Meca)
|11:00 p. m.
|Shahid
|India (Nueva Delhi)
|1:30 a. m.
|FanCode
|Indonesia (Yakarta)
|3:00 a. m.
|Vision+
|China (Pekín)
|4:00 a. m.
|fcbarcelona.qq.com
|Japón (Tokio)
|5:00 a. m.
|U-NEXT