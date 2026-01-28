Noche perfecta para el Barça: goleada y papelón del Real Madrid, condenado a la fase previa en Champions

Una noche de espanto vivió el Real Madrid al que lo llenaron de goles en Portugal ante el Benfica con un 4-2, resultado que lo hizo sacado de los primeros ocho puestos de la liguilla general, por lo que los de Arbeloa tendrán que jugar la fase previa de octavos para buscar su boleto.

Los blancos necesitaban un punto para meterse dentro de los octavos de final de forma directa, pero, pese al tanto inicial de Mbappé a los 30 de la inicial, los locales le dieron la vuelta al marcador con tantos de Schjelderup y Pavlidis de penal al 45+5.

El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, celebra el cuarto gol de su equipo en un impresionante actuación ante el Real Madrid por la Champions League. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El mismo Schjelderup puso el tercero y, pese al descuento de Kylian al 58, ambos equipos se estaban quedando sin su objetivo, ya que a los de Portugal les faltaba un gol para clasificar, igual que a los blancos. Los dos requerían de ese punto que los hiciera meterse a octavos y así evitar los 16avos, ya que un tanto del Sporting y otro del Chelsea los sacaría al cierre de esos primeros puestos.

En la última jugada del encuentro y, por medio de pelota parada, el arquero del Benfica, Trubin, anotó de cabeza el cuarto para sentenciar su boleto a 16avos y llenar de muchas dudas al Madrid, que vio cómo Raúl Asensio y Rodrygo fueron expulsados.

En Barcelona se celebró la tragedia blanca

En el Camp Nou, el Barcelona tuvo que remontar tras una primera parte complicada en la que el Copenhague, sin Kenay Myrie, se fue ganando al descanso por la mínima; no obstante, los de Flick encendieron motores en la complementaria.

El Barcelona se mete de forma directa a octavos de final (Prensa FC Barcelona/Prensa FC Barcelona)

Los goles fueron de Lewandowski, luego Lamine Yamal, Raphinha de penal y Rashford de tiro libre, los que le dieron el pase directo al Barcelona con el 4-1, que encima al cierre, en el estadio de los catalanes, se celebró cómo al máximo rival le tocó tragar grueso y caerse del anhelado top 8.

La tabla de posiciones

Luego de la última jornada de la Champions League, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City se llevaron el pase directo a octavos de final.

En la ronda previa para buscar ese pase a octavos, tendremos equipos como el Madrid, PSG, Inter, Atlético de Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Benfica, Atalanta o el Bayer Leverkusen, entre otros, que jugarán una eliminatoria de ida y vuelta para definir los clasificados a octavos junto a esos primeros ocho clubes.